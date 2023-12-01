Казахстан присоединится к Глобальному обязательству по сокращению выбросов метана – Токаев

Выступая на Всемирном климатическом саммите в Дубаев, президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан присоединится к Глобальному обязательству по сокращению выбросов метана.

В своем выступлении Токаев подчеркнул, что Казахстан полностью поддерживает настоятельный призыв ООН к конкретным действиям по сохранению окружающей среды, напомнив, что наша страна первой в регионе ратифицировала Парижское соглашение и приняла Стратегию углеродной нейтральности до 2060 года.

«Являясь ведущим экспортером урана, обеспечивающим 43 % мировых поставок, мы играем решающую роль в производстве электроэнергии без выбросов углерода в глобальном масштабе. Действительно, по мере декарбонизации мира в ближайшие десятилетия важнейшие минералы, включая редкоземельные, станут незаменимыми. Казахстан готов стать основным поставщиком этих минералов переходного периода», - заявил глава государства.

Токаев напомнил, что сокращение выбросов метана – самый быстрый способ замедлить темпы глобального потепления.

«Именно поэтому я рад сообщить, что Казахстан решил присоединиться к Глобальному обязательству по сокращению выбросов метана. В то же время мы стремимся решить масштабную в странах нашего региона проблему угля путем реализации в Казахстане первого в регионе Партнерства по справедливому энергетическому переходу (JETP)», - сказал он.

И чтобы «обе эти инициативы увенчались успехом», он призвал «друзей и партнеров оказать конкретную поддержку».

Глава государства также надеется, что международное сообщество увеличит финансирование климатических программ. В частности, он призвал выделять больше средств на поддержку Международного фонда спасения Аральского моря.

«Казахстан примет председательство в Фонде в следующем году и надеется привлечь всех партнеров к решению этой проблемы. Кроме того, мы рады вместе с Францией стать сопредседателями первого тематического Саммита “Единая вода” на полях следующей сессии Генеральной Ассамблеи ООН», - сказал Токаев.

Он также пригласил страны на Международный форум Астана в июне 2024 года «для продолжения целенаправленного сотрудничества по острым вопросам, связанным с климатом» и сообщил, что Казахстан решил созвать Региональный климатический саммит в 2026 году под эгидой ООН.