Сняты все ограничения на полеты зарубежных авиакомпаний в крупные города Казахстана

Минтранспорта сняло все ограничения на полеты зарубежных авиакомпаний в крупные города Казахстана, где действует режим «открытого неба», сообщил комитет гражданской авиации в субботу.

В приказ министерства «о введении режима «открытое небо» внесено изменение, снимающее ранее действовавшее ограничение в части предоставления иностранным авиакомпаниям права использования 5-ой степени «свободы воздуха» только по тем направлениям, на которых не оперируют казахстанские перевозчики», - говорится в сообщении комитета.

«Данный шаг, направленный на развитие конкуренции в отрасли, в перспективе поспособствует снижению стоимости авиабилетов, улучшению сервиса и расширению географии полетов», - уверены в ведомстве.

Режим «открытое небо» в Казахстане действует в аэропортах Астаны, Алматы, Актау, Актобе, Караганды, Кокшетау, Павлодара, Петропавловска, Семея, Тараза, Туркестана, Усть-Каменогорска и Шымкента.