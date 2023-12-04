Air Astana оштрафована за необоснованный топливный сбор

Агентством по защите и развитию конкуренции совместно с органами прокуратуры проведена проверка в отношении авиакомпании Air Astana. Как сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства, по итогам проверки компания оштрафована на сумму более 876 млн тенге.

«По итогам проверки авиакомпания Эйр Астана решением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Алматы привлечена к административной ответственности на сумму более 876 млн тенге за злоупотребление доминирующим/монопольным положением, выраженное в необоснованном применении топливного сбора», - сообщили в агентстве.

Как поясняется, авиакомпания необоснованно взимала со всех категорий пассажиров, которые приобретали билеты в день вылета либо на ближайшие даты, топливный сбор в размере от 3 500 до 6 500 тенге, «фактически нивелируя цель и принцип его применения», поскольку топливный сбор может взиматься только с целью компенсации роста затрат на авиатопливо в период действия тарифа на перевозку, при расчете которого этот рост не учитывался.

В агентстве по защите и развитию конкуренции также отметили, что авиакомпанией Air Astana заключен антимонопольный комплаенс с агентством, направленный на сдерживание цен по внутренним направлениям, предусматривающий исключение применения топливного сбора с 6 декабря 2023 года (не распространяется на билеты, которые были проданы с топливным сбором до 6 декабря 2023 года, независимо от даты вылета). В связи с этим средняя цена билета по маршруту Астана – Алматы снизится на 14%, по маршруту Алматы – Актау на 17%, составив 24 435 тенге и 31 078 тенге соответственно.

Также в рамках антимонопольного комплаенса авиакомпанией взяты на себя обязательства не допускать повышения цен на авиаперевозки по внутренним направлениям до конца 2024 года и реализовывать билеты по средним и низким ценам не менее 70% (т.е. только 30% по тарифам класса бронирования Y, B, H) за календарный год, до 31 декабря 2024 года.

Кроме этого, министерством транспорта в целях расширения доступа к пятой степени «свободы воздуха» приняты меры, расширяющие возможность для иностранных перевозчиков осуществлять в отдельных аэропортах полеты по маршрутам, наряду с отечественными авиакомпаниями, чтобы у потребителей был выбор, а агентством инициированы поправки в законодательство, предусматривающие исключение применение топливного сбора.