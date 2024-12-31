«Самрук-Казына» объявила о завершении сделки по Qazaq Air

Фонд «Самрук-Казына» во вторник объявил, что подписал договор купли-продажи авиакомпании Qazaq Air с консорциумом компаний, в который вошла вьетнамская Sovico Group.

В своем сообщении фонд не раскрывает финансовые детали сделки, сообщая, что инвесторы обязались «в течение нескольких лет» увеличить парк авиакомпании на 20 самолетов Boeing 737 Max или Airbus A321.

Сторонами сделки в сообщении названы сам фонд, а также консорциум в составе Central Asia Aviation Holdings Limited (входит в группу вьетнамского конгломерата Sovico Group JSC) и Kazasia Holdings Limited.

«Kazasia Holdings Limited, полностью казахстанская компания, была выдвинута Sovico Group JSC для создания партнерства и совместного управления Qazaq Air вместе с Фондом. Присутствие Kazasia в структуре сделки обеспечивает эффективный национальный контроль над Qazaq Air», - говорится в сообщении фонда.

При этом из пресс-релиза следует, что у «Самрук-Казына» остается доля в 49% авиакомпании.

«Фонд и Sovico Group JSC будут сотрудничать для обеспечения эффективного управления QAZAQ AIR в переходный период. Договор купли-продажи предусматривает возможность потенциальной будущей продажи доли Фонда. В течение следующих пяти лет в рамках Опционного соглашения Samruk-Kazyna сможет продать оставшиеся 49% акций QAZAQ AIR местному инвестору или консорциуму, соответствующему строгим критериям национального владения, независимости и репутации», - говорится в сообщении «Самрук-Казына».

Ранее в этом месяце в «Самрук-Казына» говорили о том, что обязательным условием сделки по Qazaq Air является погашение долга авиакомпании в размере 38 млрд тенге. В сегодняшнем сообщении об обязательстве по выплате долга не сообщается.

«Самрук-Казына» и вьетнамская Sovico Group, которой принадлежит вьетнамская авиакомпания VietJet, объявили о планах купли-продажи Qazaq Air минувшей весной. При этом изначально говорилось, что инвестор приобретет для казахстанской авиакомпании до 50 новых самолетов. Минтранспорта также обсуждает возможность передачи Sovico Group двух региональных аэропортов – в Туркестане и Кызылорде – где сможет базироваться флот Qazaq Air.