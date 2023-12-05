При этом ни министр высшего образования, ни министр просвещения сериал не смотрели
В правительстве изучают вопрос запрета в Казахстане сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Кадр из фильма, kinopoisk.ru

Тамара Вааль, Астана, Власть

В правительстве изучают вопрос запрета на показ в Казахстане российского сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». При этом, как признались министр просвещения Гани Бейсембаев и министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, сами они сериал не смотрели.

«Действительно, сейчас очень много информации вокруг этого сериала, было сделано несколько заявления и в Российской Федерации (по поводу запрета – В.). Мы сейчас изучаем этот вопрос. Каких-то преждевременных выводов делать не хотим. Наше министерство подключило несколько своих экспертов, и (экспертов – В.) из министерства информации. Вопрос изучается. При необходимости, возможно, будут какие-то решения приняты», - заявил в ходе брифинга в правительстве Саясат Нурбек.

При этом, подчеркнул он, «какого-то большого ажиотажа» в министерстве не видят.

В свою очередь министр просвещения Гани Бейсембаев выступил «против всякого рода насилия» и подчеркнул, что к этому должна быть нулевая терпимость.

«Касаемо данного вопроса (запрета сериала – В.): идет определенное изучение. На сколько я осведомлен, даже страна-производитель уже рассматривают данный вопрос у себя в стране. Поэтому никакого насилия в школе, или же такие произведения не должны иметь место в нашей стране», - считает глава Минпросвещения.

Отвечая на вопрос, считает ли Бейсембаев необходимым запретить сериал, он отметил, что решение будет принято только после изучения фильма экспертами.

При этом что оба министра признались, что сериал не смотрели, так как «не было времени».

В сериале, основанном на реальных событиях, рассказывается о росте молодежных группировках Казани в конце 1980-х, которые вели борьбу за «господство» над районами. Автор одноименной книги Роберт Гараев сам был участником этих событий и консультировал создателей сериала. На данный момент вышло пять серий из восьми, власти Татарстана раскритиковали фильм за «романтизацию» подростковых группировок и призвали запретить его показ.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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