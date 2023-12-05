Сейчас проходит открытый конкурс на оформление
Украшать Алматы к Новому году начнут в середине декабря
Иллюстративное фото Ольги Логиновой

Украшать Алматы к Новому году начнут в середине декабря, сообщили в Региональной службе коммуникаций после брифинга руководителя управления культуры города Гани Майлибаева и заместителя акима города Армана Кырыкбаева. Сейчас проходит открытый конкурс, по результатам которого победившая компания займется оформлением Алматы.

«Елки, фигуры сказочных персонажей и прочие атрибуты праздника начнут появляться на улицах мегаполиса уже к середине декабря. В настоящее время идет открытый конкурс, по итогам которого будет ясно, какая компания и на какую сумму будет заниматься оформлением города к Новому году. Основная же работа по оформлению начнется в середине декабря», – говорится в сообщении РСК.

По информации Кырыкбаева, главная новогодняя елка высотой 20 метров будет установлена на площади Абая, торжественное зажжение и праздничный концерт состоятся 20 декабря. В целом по городу установят более 60 елок.

«Для жителей и гостей города будут организованы разные тематические мероприятия – это новогодний зимний фестиваль, различные мастер-классы, выставки картин молодых художников, программы аниматоров, концерты и конкурс среди мобилографов на лучшие новогодние видеоролики. Впервые планируем организовать новогоднюю ярмарку в районах, где можно будет купить подарки для родных и близких. А также состоится парад Дедов Морозов», – отметил Кырыкбаев.

Главный акцент в оформлении города будет сделан на едином стиле световых композиций. Инсталляциями, иллюминацией и фотозонами украсят пешеходные улицы Панфилова и Жибек Жолы, площади Абая, Астана, Парк первого президента, площадки перед КазНТОБ им. Абая, ТЮЗ им. Н. Сац, «Алматы Арена» и точки притяжения в каждом районе. В оформлении будут использованы пригодные к использованию прошлогодние отреставрированные конструкции.

Кроме того, в Алматы будут открыты 22 ледовых катка, где будут проводить спортивно-развлекательные программы, конкурсы, флешмобы и розыгрыши призов.

В новость в 15:22 внесены корректировки касательно источника цитаты про открытый конкурс на новогоднее оформление города. По информации акимата, цитата принадлежит пресс-службе РСК.

Юна Коростелёва
Юна Коростелёва

Журналистка Власти

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