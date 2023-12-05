Правительство примет меры по финансовому оздоровлению Назарбаев Университета – Нурбек

Правительство Казахстана занимается вопросом финансового оздоровления Назарбаев Университета и планирует также усилить его исследовательский потенциал, сообщил во вторник в ходе брифинга в правительстве министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

«Сейчас внесены определенные изменения в закон, сформирован попечительский совет и высший попечительский совет (Назарбаев Университета – В). Премьер-министр возглавил высший попечительский совет. Будут приняты определенные меры сейчас по оздоровлению как финансовой составляющей университета, так и по усилению его исследовательского потенциала», - сказал Нурбек.

По словам министра, в вузе есть хорошая инфраструктура и лаборатории для исследований, которые необходимо использовать полноценно. Поэтому, по его словам, «какие-то корректирующие действия обязательно будут», но в целом статус, который «четко очерчен» отдельным законом, и направления университета правительство менять не собирается.

«Наша задача – сохранить потенциал этого университета. Это один из немногих полноценно исследовательских университетов. Сейчас очень много спекуляций идет вокруг университета, в том числе, по стоимости обучения. Смею вас заверить: они не соответствуют действительности. И это очень сильный исследовательский университет. Поэтому по статусу ничего даваться не будет», - заключил министр.

В июле президент Касым-Жомарт Токаев подписал поправки по вопросам профессиональных квалификаций, государственных наград, социального обеспечения и образования, которыми первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев лишен статуса председателя высшего попечительского совета Назарбаев Университета, Назарбаев Интеллектуальных школ и Назарбаев Фонда.

В законе от 19 января 2011 года «О статусе Назарбаев Университет, Назарбаев Интеллектуальные школы и Назарбаев Фонд» преамбула изложена в такой редакции, что «закон определяет правовой статус и особый правовой режим создания и деятельности Назарбаев Университет, Назарбаев Интеллектуальные школы и Назарбаев фонд». Кроме того, прописано, что председателем высшего попечительского совета является президент Республики Казахстан или лицо, назначаемое президентом. После внесенных изменений председателем высшего попечительского совета образовательных учреждений и фонда имени Назарбаева должен был стать действующий президент, но в итоге в октябре его возглавил премьер-министр Алихан Смаилов.