Токаев подписал новый трехлетний бюджет

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал законы «О республиканском бюджете на 2024 – 2026 годы» и «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2024 – 2026 годы».

Ранее депутаты сената внесли уточнения в проект закона «О республиканском бюджете на 2024-2026 годы» и перераспределили по значимости 196 млрд тенге. Также дополнительно на расходы предусмотрено 120 млрд тенге из резерва президента и правительства.

В частности, на реализацию программы «Ауыл – ел бесігі» будет направлено в течение трех лет 18,1 млрд тенге, на водоснабжение и водоотведение – 19,8 млрд тенге, на развитие газотранспортной системы – 5,1 млрд тенге, на развитие тепло-, электроэнергетики предусмотрено 3 млрд тенге, на развитие инженерной инфраструктуры – 7 млрд тенге, на развитие транспортной инфраструктуры – 13,3 млрд тенге.

Кроме того, в бюджете предусмотрены расходы на строительство объектов здравоохранения в рамках национального проекта в сумме 11,4 млрд тенге, на социальные выплаты работникам, занятым во вредных условиях труда 25,9 млрд тенге, а также на увеличение заработной платы в связи с увеличением минимальной заработной платы до 85 тыс. тенге – 4,9 млрд тенге.

Законом «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2024 – 2026 годы» установлена цена отсечения на нефть на уровне $43,4 за баррель в 2024 году, $40,2 – 41,8 за баррель в 2025-2026 годах. С учетом этого размер гарантированного трансферта из Нацфонда определен со снижением с 2,2 трлн тенге в 2023 году до 2 трлн тенге ежегодно в 2024-2026 годах. В плановом периоде прогнозируется восстановление валютных активов Нацфонда в 2024 году до $68 млрд с дальнейшим ростом до $80,7 – 93,3 млрд в 2025-2026 годах.