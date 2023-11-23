120 млрд тенге из резерва президента и правительства выделят дополнительно к новому трехлетнему бюджету

Депутаты сената внесли уточнения в проект закона «О республиканском бюджете на 2024-2026 годы» и перераспределили по значимости 196 млрд тенге. Также дополнительно на расходы предусмотрено 120 млрд тенге из резерва президента и правительства. Таким образом, законопроект вернули на одобрение в мажилис.

«В целом параметры бюджета позволяют своевременно выполнять социальные и другие обязательства, а также качественную реализацию задач главы государства. В сенате проведено 22 заседания комитетов и рабочих групп. Вопросы, поднятые депутатами, были максимально учтены, особенно потребности регионов. В результате по значимости было перераспределено 196 млрд тенге. Дополнительно из резерва президента и правительства предусмотрено 120 млрд тенге», - сказал в четверг в ходе пленарного заседания заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев.

Как говорится в заключении комитета сената по финансам и бюджету, расходы увеличены по ряду направлений. В частности, на реализацию программы «Ауыл – ел бесігі» будет направлено в течение трех лет 18,1 млрд тенге, в том числе в 2024 году – 13,6 млрд тенге; на водоснабжение и водоотведение – 19,8 млрд тенге, из них в 2024 году – 14 млрд тенге, что позволит увеличить доступ населения к услугам водоснабжения в городах до 99,5%, в селах – до 97,8%. На развитие газотранспортной системы в республиканском бюджете предусмотрено 5,1 млрд тенге, из которых в 2024 году – 3,3 млрд тенге. Это, по мнению депутатов, позволит достигнуть уровня газификации до 61%. На развитие тепло-, электроэнергетики предусмотрено 3 млрд тенге, в том числе в 2024 году – 1,7 млрд тенге; на развитие инженерной инфраструктуры – 7 млрд тенге, из которых в 2024 году – 2 млрд тенге, а также на развитие транспортной инфраструктуры – 13,3 млрд тенге, в том числе в 2024 году – 8,5 млрд тенге.

Кроме того, в бюджете предусмотрены расходы на строительство объектов здравоохранения в рамках национального проекта в сумме 11,4 млрд тенге, на социальные выплаты работникам, занятым во вредных условиях труда 25,9 млрд тенге, а также на увеличение заработной платы в связи с увеличением минимальной заработной платы до 85 тыс. тенге – 4,9 млрд тенге.

Со своими поправками сенат вернул проект трехлетнего бюджета в мажилис.

Напомним, проект закона «О республиканском бюджете на 2024-2026 годы» мажилис принял 1 ноября.