Бапи требует публичности от комитета по возврату активов

Несмотря на то что комитет по возврату незаконно выведенных активов создан и функционирует уже два месяца, информации о его работе до сих пор нет, констатировал депутат мажилиса Ермурат Бапи и потребовал от генерального прокурора и председателя комитета публичности и отчета о проделанной работе. Он также заявил, что пока эти два органа не спешат работать, «клептократы старого Казахстана вновь пытаются прибрать к рукам экономику страны».

«Президент своим указом создал уполномоченный орган – комитет по возврату активов, которому 5 декабря исполнилось два месяца. Однако в течение этих двух месяцев никакой информации о деятельности этого комитета не было – ни общество, ни депутаты, которые принимали закон о возврате незаконно выведенных активов, не ведают, чем занимается комитет», - заявил Бапи в среду в ходе пленарного заседания мажилиса.

Он напомнил, что штат комитета должен составлять 130 человек, однако неизвестно, сколько сотрудников в комитете в общем и сколько в отделе, который работает с иностранными юрисдикциями. Не сообщает комитет и информацию о том, сколько активов за эти два месяца были возвращены и в каком объеме.

«Судя по последней открытой информации, похоже, что вы уже нацеливаетесь на средства, которые еще до этого поступили в Фонд народу Казахстана в объеме 850 млрд тенге. Кажется, настало время организовать пресс-конференцию и огласить все мероприятия, проводимые комитетом», - считает депутат.

Бапи также заявил, что пока генеральная прокуратура и ее комитеты не спешат работать, «клептократы старого Казахстана пытаются прибрать к рукам вновь экономику страны». В частности, по инсайдерской информации Бапи, в Казахстане продолжается борьба за влияние и контроль над газовой отраслью, которая «находится в центре внимания» из-за реформ и демонополизации при образовании крупных проектов с российским «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой компанией.

«Некогда недоступная газовая отрасль, которая многие годы находится под влиянием Кайрата Шарипбаева, теперь стала не только доступной для других новых хозяев, но и очень привлекательной отраслью с триллионными проектами. Такой лакомный кусок теперь интересен всем», - убежден депутат.

В числе новых проектов он назвал вторую нитку газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент, новые газоперерабатывающие проекты на Кашагане и Карачаганаке, дальнейшую модернизацию газопровода Средняя Азия – Центр, новую фазу проекта «Сарыарка» и так далее – все это, по мнению Бапи, влечет за собой особо крупные закупки, новые транзитные потоки газа, а это миллиарды тенге.

«Главным претендентом на роль “хозяина” является один из главных менеджеров “КазМунайГаза”, который является продуктом Тимура Кулибаева. По информации надежных источников, этот менеджер продвигает кандидатуру Сериккали Брекешева на позицию председателя компании QazaqGaz, и этот вопрос уже находится на серьезных этапах согласования. Брекешев является креатурой Шарипбаева, был заместителем и ближайшим его соратником», - озвучил имеющуюся информацию депутат.

По его мнению, пока комитет, на который возложены функции по возврату активов раскачивается, представители «старого Казахстана потихоньку возвращаются в страну». В этой связи депутат заявил, что передаст генеральному прокурору информацию о похищенных подчиненными Тимура Кулибаева $300 млн, найти которые «не составит труда».