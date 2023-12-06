Мощности Шымкентского НПЗ увеличат к 2029 году

В ближайшие четыре года правительство Казахстана планирует привлечь $37,3 млрд инвестиций и реализовать 20 проектов в нефтегазовой отрасли, нефтегазопереработке и нефтегазохимии. Соответствующий комплексный план на 2023-2027 годы утвержден кабинетом министров.

«Комплексный план направлен на реализацию 20 значимых проектов в нефтегазовой отрасли, нефтегазопереработке, а также нефтегазохимии с ожидаемым объемом инвестиций $37,3 млрд», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте премьер-министра.

В частности, предусматривается реализация крупных нефтегазовых проектов на месторождениях Тенгиз, Карачаганак и Кашаган. Это позволит увеличить уровень добычи нефти до 105,5 млн тонн и газа – до 82,1 млрд кубометров к 2027 году. Кроме того, предусмотренное планом строительство газоперерабатывающих заводов «окажет существенное влияние на удовлетворение потребностей внутреннего рынка».

Для обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктами планируется к 2029 году увеличить производственные мощности на Шымкентском НПЗ с 6 до 12 млн тонн. В результате в стране будет производиться 18 млн тонн нефтепродуктов в год, отметили в правительстве. А для обеспечения поставок нефти на завод расширят нефтепроводы Кенкияк – Атырау с 6 до 15 млн тонн в год и Кенкияк – Кумколь с 10 до 20 млн тонн в год.

Также правительство намерено увеличить объемы производства нефтегазохимической продукции, привлечь крупные инвестиции и задействовать весь потенциал сырья Тенгизского месторождения – все это за счет строительства первого интегрированного газохимического комплекса по производству полиэтилена мощностью 1,25 млн тонн с инфраструктурным проектом газосепарационного комплекса мощностью переработки 9,1 млрд кубометров.

В сфере геологоразведки и освоения месторождений запланированы семь проектов на $10 млрд инвестиций. Ключевыми из них являются подготовка к добыче на месторождениях Каламкас-море и Хазар, развитие газоконденсатного месторождения Урихтау, геологоразведочный проект Каратон – Подсолевой.

Напомним, что увеличить мощность Шымкентского нефтеперерабатывающего завода до 12 млн тонн в год. премьер-министр Алихан Смаилов поручал на совещании по актуальным вопросам развития города в апреле этого года. При этом ранее планировалось расширить мощность НПЗ с 6 млн тонн до 9 млн тонн.