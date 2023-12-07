Зеленый базар модернизируют к концу 2025 года

В Алматы на год перенесли сроки завершения модернизации Зеленого базара. Об этом сообщил аким города Ерболат Досаев во время рабочего объезда Медеуского района. В сентябре на встрече с жителями этого района аким заявлял, что работы завершат до конца 2024 года .

«Модернизация павильонов началась в июле 2023 года, ее планируют завершить до конца 2025 года – на проведение строительно-монтажных работ было получено заключение обследования КазНИИСА. На протяжении всего периода реконструкции рынок будет функционировать в штатном режиме», – говорится в сообщении пресс-службы акимата Алматы.

Решение о модернизации, отмечают в ведомстве, было принято в связи с сильной изношенностью конструкций базара.

В проекте предусмотрены реконструкция инженерных сетей, которая уже завершена на 40%, модернизация торговых площадок, усиление и обновление входной рампы. Кроме того будет благоустроена прилегающая к Зеленому базару территория со стороны улицы Жибек Жолы. В управлении предпринимательства и инвестиций обещают открыть здесь новую пешеходную зону.

«Зеленый базар – уникальное место в городе. Многие горожане и гости приходят сюда не только совершить покупки, но и прочувствовать его особую атмосферу. Важно не разрушить его, сделав просто рынок под крышей. Идея в том, чтобы привести все в порядок, но при этом, чтобы Зеленый базар продолжал оставаться культурным достоянием города и важным туристическим объектом», – добавил Досаев.