В Казахстане планируют ввести единый часовой пояс

Накануне на сайте нормативно-правовых актов появился проект постановления о внесении изменений в постановление правительства от 23 ноября 2000 года о порядке исчисления времени в Казахстане. Авторы изменений предлагают ввести в ночь с 29 февраля на 1 марта 2024 года единый часовой пояс UTC+5.

По мнению участников рабочей группы из министерства торговли и интеграции, указанный вариант является наиболее близким к естественному для жителей большинства регионов Казахстана.

«Для здоровья, экономики и безопасности человека необходимо использование постоянных часовых поясов, максимально приближенных к солнечному (естественному) времени», - считают они.

По их мнению, ряд регионов на данный момент живет с опережением своего географического времени. В целях проработки этого вопроса при Минторговли была создана рабочая группа из 60-ти человек, в том числе и депутатов парламента. Инициативными членами рабочей группы был подготовлен отчет по результатам исчисления времени, который был согласован с министерством здравоохранения и разными научно-исследовательскими институтами. По результатам отчета, члены рабочей группы пришли к выводу, что в Казахстане необходимо установить единый часовой пояс UTC+5.

В Казахстане применяется два часовых пояса - UTC+5 в Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской и Кызылординской областях и UTC+6 в остальных регионах.

Проект постановления будет находиться на публичном обсуждении до 22 декабря.