Бизнесмен Андрей Лаврентьев стал новым инвестором «АрселорМиттал Темиртау»

Новым инвестором «АрселорМиттал Темиртау» стала группа компаний Allur, которой владеет бизнесмен Андрей Лаврентьев, сообщил министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев на брифинге в пятницу.

«Группа компаний “Аллюр”, Лаврентьев (основатель компании, казахстанский бизнесмен Андрей Лаврентьев – В.). Они вступают в право владения в ближайший день-два», - сказал Шарлапаев, отвечая на вопросы журналистов.

Шарлапаев сообщил, что первые переговоры между АМТ и правительством начались 3 ноября 2022 года, после аварии на шахте имени Ленина. Соглашение о начале переговоров было подписано 9 декабря прошлого года. Переговорный процесс занял порядка 11 раундов, семь из которых были проведены после создания нового министерства с сентября 2023 года. По словам Шарлапаева, ArcelorMittal оценивала стоимость своего актива в $3,5 млрд. Однако правительство и международные консультанты не согласились с этой оценкой.

«Соглашения между правительством - это очень крупная сделка. Она имеет очень большое значение с точки зрения сохранения рабочих мест и защиты работы этого предприятия. В итоге стоимость двух активов - “АрселорМиттал Темиртау” и Актауский трубный завод - составила $286 млн. Эту цену ArcelorMittal получил за эти два актива», - сообщил министр.

Он пояснил, что правительство не потратило средств за эти активы из республиканского бюджета, а новый инвестор возьмет на себя обязательства по погашению краткосрочных и долгосрочных обязательств. Шарлапаев также сообщил, что ArcelorMittal не выдвигает дальнейших претензий к Казахстану в рамках подписанного соглашения.

Андрей Лаврентьев – казахстанский бизнесмен, акционер и председатель совета директоров АО «Группа компаний “Аллюр”», производителя и дистрибьютора автомобилей, коммерческой техники и автобусов через дилерские центры в Астане и Алматы. Компания является партнером автобрендов Chevrolet, Kia, JAC и LADA, а также официальным дилером бренда Mitsubishi в Алматы.

«АрселорМиттал Темиртау» является дочерней компанией ArcelorMittal S.A., представленной в 16 странах со сталеплавильными предприятиями, на которых трудятся 154 тыс. человек. 29 октября на шахте имени Костенко, принадлежащей АМТ, случился пожар, в результате которого погибло 46 человек, 27 человек пострадали. После этого правительство сообщило о передаче предприятия в государственную собственность и начале поиска отечественного инвестора.

Ранее на предприятиях компании случались неоднократные аварии с жертвами. Мажилисмен Альберт Рау еще в 2019 году сообщал, что состояние оборудования, зданий и сооружений «АрселорМиттал Темиртау» с каждым годом ухудшается.