Двух активистов незарегистрированной партии «Алға, Қазақстан!» арестовали на 15 суток

Асет Абишев во время суда заявил отвод судье, однако судья его отклонил. На суде он также сообщил, что сотрудники полиции травмировали ему руку во время задержания.

«Сейчас скорая помощь подтвердила вывих и растяжение в двух местах: лучевая кость и плечо. Вывернули руку, чуть ли не сломали. Айдару Сыздыкову вообще лицо разбили, у него глаз подбитый», - заявил он.

Он также усомнился в подлинности видео, в котором он якобы ломал дверь: «Там вообще ничего не видно. Это любого человека можно под это видео подвести и административно наказать. У нас 1937-й год, что ли?»

Также Абишев сказал, что ему отказывают в оказании медицинской помощи. Он заявил, что будет писать жалобу на одного из сотрудников полиции, который не позволил приехать скорой помощи, так как он «не болеет».