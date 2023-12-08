Двух активистов незарегистрированной партии «Алға, Қазақстан!» арестовали на 15 суток

Асет Абишев во время суда заявил отвод судье, однако судья его отклонил. На суде он также сообщил, что сотрудники полиции травмировали ему руку во время задержания.
«Сейчас скорая помощь подтвердила вывих и растяжение в двух местах: лучевая кость и плечо. Вывернули руку, чуть ли не сломали. Айдару Сыздыкову вообще лицо разбили, у него глаз подбитый», - заявил он.
Он также усомнился в подлинности видео, в котором он якобы ломал дверь: «Там вообще ничего не видно. Это любого человека можно под это видео подвести и административно наказать. У нас 1937-й год, что ли?»
Также Абишев сказал, что ему отказывают в оказании медицинской помощи. Он заявил, что будет писать жалобу на одного из сотрудников полиции, который не позволил приехать скорой помощи, так как он «не болеет».
6 декабря вечером в Астане сотрудники полиции задержали членов оргкомитета незарегистрированной партии «Алға, Қазақстан!» Асета Абишева, Сергея Измайлова и правозащитника Айдара Сыздыкова у спецприемника, куда они приехали, чтобы встретить другого активиста, Каната Амренова, который в прошлом месяце был арестован на 15 суток. Измайлова отпустили без предъявления обвинения и составления протокола. Он связал задержания с предстоящей очередной подачей документов на регистрацию оппозиционной партии «Алға, Қазақстан!», которую группа запланировала на 15 декабря.
5 декабря Абишев, Измайлов и адвокат Меиржан Доскараев проводили пресс-конференцию в Астане. Они заявляли о «фальсификациях» по делу над лидером незарегистрированной партии «Алға, Қазақстан!» Марата Жыланбаева, приговоренного к семи годам лишения свободы. Суд признал его виновным в участии в «запрещенной организации» и «финансировании экстремистской организации».
Асет Абишев был одним из первых сторонников движения ДВК, признанного казахстанским судом экстремистским, получивших реальный срок лишения свободы и отсидевшего три года. 4 января 2022 года его задержали сотрудники полиции в Алматы, когда он возвращался с поминок своего родственника. Его продержали до 10 января. В течение этого времени он подвергался пыткам.