Казахстан в тройке лидеров по заболеваемости корью

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) опубликовал данные о вспышке кори в мире. В тройке лидеров Йемен, Индия и Казахстан.

В Йемене зарегистрировано более 23 тысяч случаев кори, в Индии — почти 15 тысяч, в Казахстане — 12 985. Следом идут Эфиопия — более 11 тысяч, Пакистан — более 8 тысяч, Демократическая Республика Конго — около 6 тысяч и Россия — 4305.

При этом CDC приводит данные, предоставленные Всемирной организацией здравоохранения в начале ноября. 6 декабря минздрав Казахстана сообщил, что число заболевших корью в стране превысило 20 тыс. человек.

В сообщении CDC говорится, что вспышка кори оказалась больше, чем ожидалось. Там считают, что пандемия коронавирусной инфекции существенно повлияла на ситуацию: с 2020 по 2022 год было пропущено или отложено введение 61 млн доз вакцины от кори.

В Казахстане вспышка кори связана с ростом количества отказов от вакцинации и медотводов. От кори нет лекарства, единственный способ предотвратить заражение — получить прививку.

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