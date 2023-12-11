В Казахстане построят 20 новых водохранилищ, чтобы снизить зависимость в воде от сопредельных стран

В Казахстане разработали проект Комплексного плана по развитию водного хозяйства на 2024-2030 годы. Как сообщает пресс-служба премьер-министра, он предусматривает строительство и реконструкцию водохранилищ, реконструкцию гидротехнических сооружений, ирригационных систем и групповых водопроводов.

По данным министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова, сейчас в Казахстане имеется 102,3 кубических километра воды, 54% из которой формируется на территории страны, а остальные 46% поступают из сопредельных стран. При этом в год отрасли экономики потребляют порядка 25 кубокилометров воды, 65% направляется на сельское хозяйство, 25% – на нужды промышленности.

Для решения проблемы нехватки воды разработан проект Комплексного плана по развитию водного хозяйства на 2024-2030 годы. Его реализация позволит увеличить водные ресурсы на 3,7 кубических километра, площади орошаемых земель довести до 2,2 млн га, снизить ежегодные потери поливной воды на 3 кубических километра и обеспечить водоснабжением 41 населенный пункт с населением более 55 тыс. человек.

В частности, планом предусмотрено строительство 20 новых водохранилищ с объемом 2,4 кубических километра на территории девяти областей, чтобы увеличить площади орошаемых земель на 250 тыс. га, снизить угрозу затопления 70 сельских населенных пунктов и зависимость Казахстана в водообеспечении от сопредельных стран в среднем на 25%. Параллельно начнется реконструкция 15 действующих водохранилищ на территории девяти регионов с объемом 1,9 кубокилометров. По данным правительства, это улучшит водообеспеченность орошаемых земель на 74 тыс. га, снизит угрозу затопления для 64 населенных пунктов. Помимо этого, запланирована масштабная реконструкция ирригационных систем, цифровизация оросительных каналов, модернизация стратегического канала им. К. Сатпаева и др.

Чтобы стимулировать сельхозпроизводителей применять водосберегающие технологии, долю субсидирования расходов на создание оросительных систем и приобретение оборудования планируется увеличить с 50% до 80%. Это позволит к 2026 году довести площади орошаемых земель с применением водосберегающих технологий в южных регионах до 42% (613,6 тыс. га) и сэкономить до 1,5 кубокилометров воды. Сейчас такие технологии внедряются на 40-50 тыс. га ежегодно, тогда как, по словам премьер-министра Алихана Смаилова, нужно ежегодно внедрять их на 150 тыс. га. При этом меньше всего внедряется в южных регионах, где как раз наблюдается наибольшая нехватка воды. В связи с этим Смаилов поручил до конца года выработать конкретные механизмы по стимулированию применения водосберегающих технологий.

Также он указал, что до сих пор не решены вопросы с созданием Национальной гидрогеологической службы, реформированием РГП «Казводхоз», созданием института по проблемам Каспийского моря, по утверждению тарифов на полив воды, по гидромелиорации земель и мониторингу подземных вод, по оцифровке водной отрасли в целом. Он поручил ускорить работу в этих направлениях.