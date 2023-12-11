ProTenge сообщило об атаке на свою страницу в Instagram

Доступ к странице казахстанского медиа ProTenge в Instagram ограничен после атаки. Об этом сообщается в Telegram-канале редакции.

«Доступ к странице ProTenge в Инстаграм был ограничен в пятницу вечером, 8 декабря, аккурат к концу рабочего дня. Это случилось после хорошо спланированной атаки на наш аккаунт», - сообщили в редакции.

К 11 вечера, благодаря работе специалистов, доступ удалось восстановить, но аккаунт тут же подвергся новой атаке.

«Что не оставило никаких сомнений в том, что это попытка цензурировать наши публикации», - считают в ProTenge.

В редакции отмечают, что первая задача сейчас – восстановить доступ к публикациям ProTenge, это может занять от пары дней до пары недель. Вторая – выяснить, кто инициировал атаку. У журналистов есть предположение, что это могло быть связано с недавними публикациями.

«За последний месяц было несколько попыток повлиять на ряд вышедших у нас публикаций. Но мы не удаляем посты, которые вышли, и не отзываем запросы, которые уже направили. И судя по всему, атака на канал – это реакция на наш отказ к "диалогу"», - считают в ProTenge.

При этом в редакции пока не могут точно сказать, почему произошла атака, но планируют сообщить после того, как верифицируют уже имеющиеся данные.

Сейчас при переходе в Instagram страница медиа недоступна.

ProTenge – казахстанское медиа, основанное Джамилей Маричевой в 2020 году. Оно работает в соцсетях и имеет широкую аудиторию – на страницу ProTenge в Instagram подписаны более 100 тысяч человек. Медиа рассказывает о государственных закупках, случаях коррупции, занимается расследованиями.

В декабре 2021 года ProTenge и его основательница были удостоены звания «Выдающиеся борцы с коррупцией» (Anticorruption champions), которое ежегодно присваивает активистам и журналистам по всеми миру государственный департамент США.