ProTenge удостоен премии Госдепартамента для борцов с коррупцией

Казахстанское медиа ProTenge и его основательница Джамиля Маричева удостоены звания «Выдающиеся борцы с коррупцией» (Anticorruption champions), которое ежегодно присваивает активистам и журналистам по всеми миру государственный департамент США.

ProTenge и Джамиля Маричева – первые представители Казахстана, удостоенные такого звания.

Премия присваивается с прошлого года, первым представителем Центральной Азии, получившим эту премию, стал кыргызский журналист Болот Темиров.

ProTenge – казахстанское медиа, основанное Джамилей Маричевой два года назад. Оно работает в соцсетях и имеет широкую аудиторию – на страницы ProTenge подписаны десятки тысяч человек. Медиа рассказывает о государственных закупках, случаях коррупции, занимается расследованиями.