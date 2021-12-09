Это первое казахстанское медиа, удостоенное такой награды
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ProTenge удостоен премии Госдепартамента для борцов с коррупцией
Джамиля Маричева. Фото со страницы в Facebook

Казахстанское медиа ProTenge и его основательница Джамиля Маричева удостоены звания «Выдающиеся борцы с коррупцией» (Anticorruption champions), которое ежегодно присваивает активистам и журналистам по всеми миру государственный департамент США.

ProTenge и Джамиля Маричева – первые представители Казахстана, удостоенные такого звания.

Премия присваивается с прошлого года, первым представителем Центральной Азии, получившим эту премию, стал кыргызский журналист Болот Темиров.

ProTenge – казахстанское медиа, основанное Джамилей Маричевой два года назад. Оно работает в соцсетях и имеет широкую аудиторию – на страницы ProTenge подписаны десятки тысяч человек. Медиа рассказывает о государственных закупках, случаях коррупции, занимается расследованиями.

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