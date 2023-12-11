Токаев потребовал в кратчайшие сроки восстановить тепло- и водоснабжение в регионах

Президент Касым-Жомарт Токаев в понедельник обсудил с акимами ситуацию по обеспечению теплом и водой в регионах и возложил на них персональную ответственность за возникшие перебои. В свою очередь правительство заверили главу государства, что ситуация находится под контролем, сообщает пресс-служба Акорды.

«Президент потребовал в кратчайшие сроки восстановить тепло- и водоснабжение на аварийных участках и наладить бесперебойную работу коммунальных сетей во всех населенных пунктах», - сообщила пресс-служба президента по итогам совещания с Акимами Атырауской, Карагандинской, Павлодарской и Мангистауской областей по ситуации с обеспечением жителей регионов теплом и водой.

Также Токаев указал правительству на упущения при подготовке к отопительному сезону. Руководство же кабмина заверило, что ситуация находится «в зоне контроля, за исключением поломок вследствие изношенности энергетической инфраструктуры страны. Принимаются меры по недопущению аварийных ситуаций».

Президент возложил персональную ответственность за решение поставленных задач на правительство и акимов регионов.

В ночь на воскресенье на Экибастузской ТЭЦ произошло повреждение на золопроводе, его удалось устранить через несколько часов. Но в результате повреждения была затоплена багерная насосная второго цеха водогрейных котлов. На станции в работе находились семь котлоагрегатов, из них три котла водогрейного цеха временно работали на мазуте. Аким Павлодарской области Асаин Байханов утром в понедельник заявил, что на Экибастузской ТЭЦ в 04:30 начали переводить водогрейные котлы на твердое топливо и к 10:00 утра температурные параметры теплоносителя выйдут на подачу в 90°С.

В Атырау в воскресенье было нарушено водоснабжение из-за установления льда на реке Урал, которая является источником воды для города. Коммунальщики заверили, что принимают меры по запуску водозаборных сооружений.

Также 10 декабря в Актау многие дома в разных микрорайонах города остались без тепла после порыва на магистральном трубопроводе теплотрассы. В нескольких микрорайонах города теплоснабжение было прекращено полностью, в других без тепла остались отдельные дома, а также школы, колледж, бизнес-центры, областной акимат.

А на КарГРЭС-1 в воскресенье затопило багерную насосную станцию, котлоагрегаты были переведены на резервное топливо – мазут. В понедельник утром в Минэнерго заверили, что КарГРЭС-1 температуру подняли, идет замена двигателя багерного насоса, тепло есть везде.

В Риддере также произошла аварийная ситуация: в воскресенье, 10 декабря, в результате обрыва кабеля отключился второй станционный котлоагрегат, это привело к снижению температуры в домах горожан.

Между тем вечером 7 декабря в городе Степногорск произошла авария на тепловой линии Д-600 мм. В результате ряд многоквартирных домов остался без тепла. Утром 8 дк5абря аким Акмолинской области Марат Ахметжанов заверял, что порыв устранен, сварочные работы завершили, сейчас идет подача воды в систему. Однако жители Степногорска сообщают, что в домах по-прежнему нет тепла.