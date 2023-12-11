Они уволены из органов внутренних дел и находятся под арестом
В МВД подтвердили факт изнасилования полицейскими Алматы несовершеннолетней
ФОТО POLISIA.KZ

Тамара Вааль, Астана, Власть

Министр внутренних дел Ержан Саденов подтвердил факт изнасилования 14-летней девочки сотрудниками полиции Алматы. Как заявил он в понедельник журналистам в кулуарах мажилиса, оба подозреваемых арестованы.

«К сожалению, такой факт имел место. Бывшие работники на сегодняшний день совершили данное преступление», - сказал Саденов, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, сразу же была дисциплинарная комиссия, и оба сотрудника были уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. В рамках уголовного дела они арестованы.

Ранее о том, что двое полицейских изнасиловали 14-летнюю девочку, сообщила глава фонда «НЕМолчи.кз» Дина Тансари. По ее информации, это произошло в городе Конаев, один из них инспектор по делам несовершеннолетних, второй сотрудник полиции по охране здания.

В департаменте полиции Алматинской области сообщали только, что 7 ноября в полицию обратилась 43-летняя жительница региона с заявлением о том, что двое неизвестных изнасиловали ее дочь. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны подозреваемые 2000 и 2001 г.р. О том, что это сотрудники полиции, не указывалось.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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