В некоторых домах Степногорска до сих пор нет тепла

В понедельник, 11 декабря, на четвертый день после аварии на теплотрассе некоторые жители Степногорска до сих пор остаются без отопления. В городе не хватает работников коммунальных служб, в некоторых домах лопаются батареи. Температура воздуха в городе - 30 градусов.

Жительница микрорайона №1 города Степногорска Наталья Консур в телефонном разговоре сообщила корреспонденту «Власти», что в ее квартире температура ниже десяти градусов, отопление есть только в одной комнате. При этом днем в подъезде лопнула труба.

«Вы представляете, какая ситуация - там рвет, там рвет, они [работники КСК] просто не успевают. Что-то они вчера запускали, труба начала теплеть, но даже часа не прошло, и она остыла. Даже до батареи не дошло, - сказала она, также уточнив, что температура за окном ниже тридцати градусов.

Чуть позже Консур добавила, что рабочие ТОО «Степногорск Теплотранзит» начали отогревать трубы в ее доме.

В степногорском отеле «Alf» сообщили, что принимают у себя жителей, оказавшихся без отопления из-за аварии. Из-за того, что многие боятся оставить свои квартиры, сейчас постояльцев немного, но в отель поступает много звонков.

«У нас тут семья, женщина с четырьмя детьми. Где-то бабушка совсем слепая - она одна живет, мы ее определили в больницу, ее забрали и увезли. Там ей все равно помощь больше окажут, чем мы», - сообщила «Власти» в телефонном разговоре представительница отеля Ольга. По ее словам, оказывать помощь уже приехали волонтеры из других городов.

«Ситуация серьезная: даже в тех домах, где не было проблем, сохранена была отопительная система, сейчас уже начинают замерзать стояки, уже местные специалисты просто не успевают», - говорит она.

В акимате Степногорска не ответили на вопросы корреспондента. В своем аккаунте в Instagram акимат сообщил, что «все тепловые сети запущены, тепло в микрорайоны поступает в штатном режиме». В случае проблем с теплом в квартире или подъезде акимат рекомендует обращаться в орготдел.

Ранее акимат сообщал, что вечером 7 декабря в городе Степногорске на пересечении улиц Славского и Целиноградской произошла авария на тепловой линии Д-600 мм. В результате ряд многоквартирных домов остался без тепла.

В понедельник аким Акмолинской области Марат Ахметжанов доложил президенту о том, что в Степногорске была проведена поэтапная модернизация объектов. Пресс-служба Акорды не уточнила, что это были за объекты.