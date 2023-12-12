В Казахстане появится судостроительный завод

Казахстан планирует на базе производственных объектов создать судостроительный завод, а судостроительное производство, вероятно, будет финансироваться через Фонд развития промышленности, заявил во вторник в ходе заседания правительства министр транспорта Марат Карабаев.

«В частности, рассматривается возможность использования мощностей компании “ЕрСай”, имеющего соответствующие производства металлоконструкций», - рассказал Карабаев.

По его словам, потенциальную заинтересованность в реализации проекта «Судоверфь» проявляют компании YDA, Asfat и ADP. Загруженности завода будет обеспечена за счет потребности в торговых и государственных судах. Также, подчеркнул глава Минтранспорта, более 150 судов нуждаются в ремонте, и это тоже можно будет делать на казахстанской верфи.

Он также добавил, что на первом этапе есть потребность в строительстве 10 новых судов, в том числе трех танкеров, трех сухогрузов и четырех универсальных паромов.

«До создания казахстанского судостроительного завода, рассматривается вопрос размещения заказа на строительство судна на одном из прикаспийских верфей», - уточнил министр.

Карабаев добавил, что в сейчас «Казмортрансфлотом» проектируются новые модели судов. А в качестве государственной поддержки рассматривается возможность финансирования судостроительного производства через Фонд развития промышленности.