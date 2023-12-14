Алматинский зоопарк примет детенышей фламинго, спасенных в Актау

Зоопарк Алматы подтвердил, что готовится принять двух детенышей фламинго, спасенных накануне в Актау. Птенцов спас местный предприниматель и блогер Азамат Сарсенбаев и временно разместил их у себя дома.

В телефонном разговоре с корреспондентом «Власти» руководитель отдела развития и связей с общественностью зоопарка Акжами Рахимова подтвердила, что зоопарк примет птенцов, добавив, что красные фламинго живут в зоопарке уже много лет.

«Сейчас у нас идут переговоры, мы договариваемся с авиакомпанией, потому что как багаж они не пойдут, им нужно изготовить ящики для перевозки», – также сообщила она.

По словам Рахимовой, зоопарк часто принимает животных от жителей, горожане приносят лисиц, пеликанов, не успевших спрятаться летучих мышей.

Рахимова также сказала, что спасенные птенцы – скорее всего, поздний выводок, это можно определить по их оперению: «Они просто еще не окрепли, у них не хватает сил лететь до юга».

Двух птенцов фламинго в Актау спас местный предприниматель, хозяин кафе «Фламинго» и блоггер Азамат Сарсенбаев. Один из птенцов отбился от стаи в районе месторождения Каражанбас, второй заблудился в порту города.

Сарсенбаев также попытался пристроить одного из птенцов в местный питомник, но там отказались его принять, так как «местные экологи пригрозили ему уголовным наказанием». Самому блогеру также грозили штрафом за съемку фламинго и за то, что он держит дома краснокнижное животное.

«Никто из местных экологов и специалистов по комитету лесного хозяйства и животного мира не обращались ко мне, никто не консультирует меня, как обращаться с фламинго, никто не говорит, куда идти и как поступить в этой ситуации, вчера только позвонили и предупредили о том, что меня хотят оштрафовать и, в случае чего, привлечь к уголовной ответственности», – сообщал он на своей странице в Instagram.