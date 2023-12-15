Перед акиматом села Жетыбай собрались родственники бастующих нефтяников и сельчане

Около 50 человек — родственники бастующих нефтяников и сельчан — собрались перед акиматом Жетыбая в Мангистауской области, призывая выполнить все требования бастующих рабочих West Oil Software, сообщает «Радио Азаттык».

«От имени нефтяников и жителей Жетыбая, мы требуем, чтобы были выполнены законные требования работников West Oil Software. Если не будут выполнены наши требования, то мы предупреждаем, что перекроем дорогу Актау - Жанаозен - Курык - Шетпе. Мы поддерживаем рабочих, потому что многие из жителей аула безработные. Мы требуем, чтобы практика приватизации и тендеров прекратилась, а West Oil Software вернули на баланс "КазМунайГаза", как это было 5 лет назад», — заявили в своем обращении сельчане Жетыбая.

В пресс-службе акимата Каракиянского района сообщили, что аким района отсутствовал в здании сельского акимата. Там также пояснили, что «акимом Каракиянского района на постоянной основе проводятся встречи со всеми желающими жителями, как со стороны сотрудников WOS, так и со стороны безработных граждан». В акимате также «предостерегли» граждан от поступков, противоречащих закону.

11 декабря рабочие West Oil Software объявили забастовку, требуя присоединить их компанию к НК «КазМунайГаз», а также распространить на них единую систему оплаты труда и обновить материально-техническую базу.

На следующий день стало известно, что суд признал забастовку рабочих незаконной. Через несколько дней было уволено 7 человек, а 15 декабря были разорваны трудовые договора еще с 19 работниками. Рабочие сообщали о том, что их окружили полицией и СОБР, а работодатели угрожают неоплатой простоя и увольнениями.

Рабочие West Oil Software уже выдвигали схожие требования 5 октября 2022 года. Их трудовой спор длился больше года, но проблема не была решена.

Ранее нефтяники сообщали, что в 2018 году их уволили из Oil Transport Corporation, дочерней компании «Мангистаумунайгаз», и присоединили к West Oil Software, после чего ухудшились условия труда.