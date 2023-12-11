Рабочие нефтесервисной компании West Oil Software вышли на забастовку в Мангистау

В понедельник рабочие нефтесервисной компании West Oil Software объявили забастовку в Мангистау, требуя присоединить их в АО «Национальная компания “КазМунайГаз”», распространить на них единую систему оплаты труда и обновить материально-техническую базу.

5 октября 2022 года рабочие предприятия уже требовали ввести единую оплату системы труда, существующую в «КазМунайГазе», также присоединить их в штат нацкомпании и обновить материально-техническую базу. С тех пор больше года длился их трудовой спор, но проблема не была решена.

«Мы два месяца находились на примирительной комиссии и еще 11 месяцев в трудовом арбитраже. Звали министерство. Не приехали. Поехали в Астану, но нас никто не принял. Нурлан Ногаев (аким Мангистауской области - В.) проверял наши гаражи. Обновления техники нет 10 лет. Техника старая, это угроза здоровью работников. После начала трудового спора КМГ пообещало обновить технику в 2024 году. Но не сообщило, что предприятие планируют вывести на тендер в 2025-2026 годах», - сообщил Власти один из бастующих работников, пожелав остаться анонимным.

Теперь рабочие требуют отменить тендер и присоединить их напрямую к штату «КазМунайГаза», а также ввести единую систему оплаты труда. Собеседник сообщил, что на данный момент к ним не вышли на переговоры из руководства.

В нефтесервисной компании West Oil Software работают более 500 человек. Компания оказывает транспортно-логистические, а также другие профессиональные услуги для нефтедобывающих компаний.

В 2021 году около 500 рабочих нефтесервисной компании West Oil Software в Мангистауской области уже требовали повысить зарплату и улучшить условия труда. Они также просили работодателя не вмешиваться в работу созданного ими независимого профсоюза. Нефтяники сообщали, что в 2018 году их уволили из Oil Transport Corporation, дочерней компании «Мангистаумунайгаз» и присоединили к West Oil Software, после чего ухудшились условия труда. Позже их забастовку объявили незаконной, а нескольких бастующих работников сервисной компании привлекли к административной ответственности. После чего рабочие прекратили забастовку, но сообщили, что будут обращаться в суд.

«КазМунайГаз» в ноябре 2023 года сообщал, что требование об обновлении техники в West Oil Software удовлетворено, а требования о переводе в штат Oil Transport Corporation «не представляется возможным».