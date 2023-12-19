В Казахстане в два раза увеличат штрафы за мусор в неположенных местах

В министерстве экологии и природных ресурсов намерены увеличить штрафы за выбрасывание мусора в неположенных местах в два раза. Как сообщил во вторник в ходе заседания правительства глава ведомства Ерлан Нысанбаев, соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях уже разработаны.

«К примеру, для физических лиц – с 50 МРП до 100 МРП, а для субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организации – со 100 МРП до 200 МРП», - сказал Нысанбаев.

Как уточнили в министерстве, по действующей редакции штраф для физических лиц – 50 МРП, для должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций –100 МРП, для субъектов среднего предпринимательства – в размере 100%, для субъектов крупного предпринимательства – 200% от суммы экономической выгоды, полученной в результате нарушения. В предлагаемой редакции для субъектов среднего предпринимательства предлагается установить штрафы на уровне 500 МРП и 100% от суммы экономической выгоды, полученной в результате нарушения, а на субъектов крупного предпринимательства – 1000 МРП и 200%.

«По указанным поправкам проводятся анализ регуляторного воздействия, поскольку вводится ужесточающее требование к субъектам бизнеса», - уточняется в справочных материалах.

Вместе с тем, «учитывая важность вопроса управления отходами в регионах, а также не исполнение поручений по ликвидации стихийных свалок и разработке программ управления коммунальными отходами», министр экологии попросил премьер-министра рассмотреть вопрос привлечения к ответственности заместителей акимов в регионах, имеющих низкие показатели.