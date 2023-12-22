Крупное газоконденсатное месторождение запустили в Западно-Казахстанской области

Месторождение было открыто в 2008 году. Оно находится в районе «Байтерек» в 70 км от Уральска. До 2040 года здесь планируется добыть 14,2 млрд кубометров сырого газа и 7,1 млн тонн конденсата. Ожидается, что при разработке месторождения национальный фонд пополнится на 501 млрд тенге, а местный бюджет – на 110 млрд тенге.

Премьер-министр, участвовавший в запуске работ в режиме телемоста, сказал, что проект направлен на исполнение поручения президента по привлечению инвестиций в разведку и освоение новых газовых месторождений.

«Рожковское» станет источником дополнительных объемов природного газа. Добываемое на месторождении сырье будет перерабатываться на мощностях компании “Жаикмунай”. Разработка осуществляется в партнерстве с иностранными партнерами, что уже позволило применить их опыт в подготовке и внедрении необходимых проектных решений», — сказал Алихан Смаилов.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев сообщал, что это месторождение будет запущено до конца года, а также заявлял, что в нем есть участие венгерской нефтегазовой компании MOL в размере 192 млн долларов.