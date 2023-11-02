Крупное газоконденсатное месторождение введут в эксплуатацию в Западном Казахстане до конца года – Токаев

Казахстан и Венгрия разработают перечень взаимовыгодных проектов, сообщил президент Касым-Жомарт Токаев на брифинге для СМИ по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбанов. Но уже проделана определенная работа в этом направлении, и до конца года в Западном Казахстане введут в эксплуатацию крупное газоконденсатное месторождение, сообщает пресс-служба Акорды.

«Укрепление всестороннего и эффективного сотрудничества отвечает интересам наших народов. Сегодня были достигнуты важные и конкретные договоренности. Особое внимание было уделено наращиванию объемов двусторонней торговли и развитию инвестиционного сотрудничества», - рассказал Токаев.

В этом контексте значимым, по его мнению, является увеличение номенклатуры товаров и использование новых возможностей. Глава государства заверил, что Казахстан может поставлять в Венгрию 95 различных видов товаров на сумму около $700 млн.

«Имеется потенциал по расширению экспорта продукции металлургии, нефтехимии, машиностроения, сельского хозяйства и строительства», – сказал Токаев.

Президент также отметил, что для дальнейшей активизации инвестиционного партнерства достигнута договоренность о совместной реализации крупных проектов.

«Будет разработан перечень взаимовыгодных проектов. В целом определенная работа на данный момент уже проделана. До конца года будет введено в эксплуатацию крупное газоконденсатное месторождение “Рожковское” в Западном Казахстане, в котором участие венгерской нефтегазовой компании MOL составит 192 млн долларов. Кроме того, предприятием Globalia планируется строительство солнечных электростанций в ряде регионов страны. Стоимость проекта составляет 150 млн долларов», - рассказал Токаев.

Стороны также обсудили активизацию сотрудничества в сферах транспорта и логистики, атомной энергетики, управления водными ресурсами, добычи редких металлов.

Также Токаев сообщил, что венгерская компания Equilibrium Capital, которая получила статус управляющей иностранными фондами в международном финансовом центре «Астана», может финансировать проекты в сфере зеленой энергетики и здравоохранения, а также намерено создать три инвестиционных фонда в Казахстане.

В свою очередь Виктор Орбан отметил в свою очередь «положительную динамику роста объемов двустороннего товарооборота» и указал на важность для страны поставок нефти из Казахстана.

«Наша страна находится внутри Европы и не имеет выхода к морю, поэтому мы экспортируем многие товары. Нефть к нам поставляется из России и Казахстана. Пока объемы еще небольшие, но маршрут для поставок открыт, и это очень важный шаг с точки зрения безопасности нашей страны», – подчеркнул венгерский премьер-министр.