Из-за погодных условий движение автотранспорта ограничено на 21 участке автодорог республиканского значения в 5 областях Казахстана. Наибольшее число участков дорог закрыто в Костанайской области — 9 и в Акмолинской — 6, сообщает пресс-служба «КазАвтоЖол».

В Акмолинской области ограничения затронули 6 участков 1. «Астана-Петропавловск» км.18-234, уч. г.Астана - г.Щучинск. 2. «Кокшетау-Атбасар» км. 47-184, уч. п.Зеренда-г.Атбасар. 3. «Екатеринбург - Алматы» км. 917-1230, уч. п.Жаксы-п.Кажымукан. 4. «Костанай-Аулиеколь-Сурган» км. 232-260, уч. гр.Костанайской обл.-п.Сурган. 5. «Жезказган-Петропавловск» км. 377-552, уч. гр.Костанайской обл.-п.Сурган. 6. «Жаксы-Есиль-Бузулук» км. 0-82, уч. с.Жаксы-п.Бузулук (гололед, туман, ограничение видимости), ограничение действует для всех видов автотранспорта. В Актюбинской области — 4 участка «Самара-Шымкент» км. 526-610 уч. гр.Западно-Казахстанской обл.-п.Кобда. Из-за гололеда ограничение действует для всех видов автотранспорта. «Самара-Шымкент» км. 776-844, уч. г.Актобе- г.Хромтау. «Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай» км. 0-234, уч. п.Карабутак-гр.Костанайской обл. Ограничение действует для грузового и общественного автотранспорта «Самара-Шымкент» км. 844-1153, уч. г.Хромтау-п.Иргиз, ограничение действует для всех видов автотранспорта В области Жетысу — 1 участок. «Ушарал-Достык» км 84-184, уч. ст.Коктума-ст.Достык. Из-за метели и плохой видимости ограничение действует для всех видов автотранспорта. В Западно-Казахстанской области — 1 участок. «Самара-Шымкент» км. 393-526, уч. с.Жымпиты-гр.Актюбинской области. Из-за гололеда ограничение действует для всех видов автотранспорта. В Костанайской области - 9 участков. «Костанай-Аулиеколь-Сурган» км. 218-232, уч. с.Октябрьское-гр.Акмолинской обл. «Жезказган-Петропавловск» км. 339-377, уч. г.Аркалык-гр.Акмолинской области. Ограничение действует для всех видов автотранспорта «Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай» км. 234-386, уч. гр.Актюбинской обл.-п.Денисовка. Ограничение действует для грузового и общественного автотранспорта «Костанай-Аулиеколь-Сурган» км. 108-218, уч. п.Аулиеколь-с.Октябрский. «Костанай-Аулиеколь-Сурган» км. 7-108, уч. г.Тобыл- п.Аулиеколь. «Екатеринбург-Алматы» км. 556-686, уч. г.Тобыл- с.Сарыколь. «Екатеринбург-Алматы» км. 418-539, уч. п.Карабалык-г.Костанай. «Мамлютка-Костанай» км. 250-404 км, уч. г.Тобыл-с.Узынколь. «Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай» км. 386-503, уч. г.Рудный - п.Денисовка. Из-за дождя при минусовой температуре, гололеда и ветра ограничение действует для грузового и общественного автотранспорта. Власть — это независимое медиа в Казахстане.

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