Пожар на месторождении Каратурун Южный был ликвидирован 25 декабря

Пожар на месторождении Каратурун Южный в Мангистауской области, разрабатываемом компанией «Бузачи-Нефть», был ликвидирован 25 декабря, сообщает «Ситуационно-аналитический центр топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан». С момента начала аварии прошло более 6 месяцев.

«На месторождении Каратурун Южный, разрабатываемом компанией ТОО "Бузачи Нефть" в Мангистауской области, 25 декабря был ликвидирован пожар на скважине, длившийся более 6 месяцев. Пожар на месторождении начался 9 июня 2023 года. Комитет промышленной безопасности называет его причиной недоработки недропользователя и сервисных организаций. По оценкам экспертов, авария имеет наивысший уровень сложности», — говорится в сообщении центра.

Для ликвидации пожара было произведено бурение аварийных скважин с последующей закачкой раствора глушения, после чего планируется наглухо зацементировать горящую скважину.

В начале августа французская геоаналитическая компания Kayrros SAS сообщила, что спутники зафиксировали девять крупных выбросов метана с 9 июня по 23 июля в Мангистауской области.

Компания «Бузачи-Нефть» заявила, что на спутниковых снимках, вероятно, видны облака горячего пара с минимальными следами парникового газа.

Ученые не согласись с оценкой компании. На основании данных спутниковых наблюдений они пришли к выводу, что это самая сильная утечка метана из одного источника в мире за 2023 год. Она могла нанести такой же краткосрочный ущерб климату, как годовые выбросы примерно 814 тыс. американских автомобилей в нижней части диапазона и 2,49 млн. автомобилей в верхней.

Новый министр экологии Казахстана в сентябре заявил, что ничего не знает об утечке. Позднее аким Мангистауской области Нурлан Ногаев подтвердил, что на месторождении происходят утечки метана.