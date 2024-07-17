Установить порог максимальной суммы беззалоговых потребительских кредитов намерены в Казахстане

Проект правил пока находится на обсуждении
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка опубликовало на сайте «Открытые НПА» проект постановления об утверждении требований к сумме потребительского займа, выдаваемого банками или микрофинансовыми организациями. Согласно документу, предлагается установить порог максимальной суммы займов.
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