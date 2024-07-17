Проект правил пока находится на обсуждении
Установить порог максимальной суммы беззалоговых потребительских кредитов намерены в Казахстане
фото Жанары Каримовой

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка опубликовало на сайте «Открытые НПА» проект постановления об утверждении требований к сумме потребительского займа, выдаваемого банками или микрофинансовыми организациями. Согласно документу, предлагается установить порог максимальной суммы займов.

Так, предлагается установить максимальную сумму потребительского банковского займа и потребительского микрокредита, выдаваемых банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, в 2 200 МРП, а максимальную сумму займов, выдаваемых микрофинансовыми организациями, - 1 100 МРП. Займы, обеспеченные залогом, в обоих случаях будут выдаваться без ограничений.

Документ будет находиться на обсуждении до 31 июля.

Ирина Гумыркина
Ирина Гумыркина

Выпускающий редактор Власти

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