Назарбаев не вмешивается в государственные дела, утверждает Кошанов

Его встречи, в том числе зарубежные, носят частный характер
Спикер мажилиса Ерлан Кошанов утверждает, что бывший президент Нурсултан Назарбаев никак не вмешивается в государственные дела, а его встречи, в том числе зарубежные, носят частный характер.
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