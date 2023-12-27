Назарбаев не вмешивается в государственные дела, утверждает Кошанов

Спикер мажилиса Ерлан Кошанов утверждает, что бывший президент Нурсултан Назарбаев никак не вмешивается в государственные дела, а его встречи, в том числе зарубежные, носят частный характер.

«Экс-президент не вмешивается в государственные вопросы и государственные дела. Его встречи или мероприятия, которые он проводит, поездки, которые он совершает, — это все мероприятия и встречи, которые он реализует [как частное лицо], это его личные права в качестве гражданина», - сказал Кошанов журналистам в среду, комментируя недавнюю встречу Назарбаева с президентом России Владимиром Путиным.

«У людей нет причин для беспокойства. Двоевластия сегодня нет и существовать не может. Сегодня все решения принимает глава государства Токаев, избранный подавляющим большинством народа», - подчеркнул спикер.

Он также не стал комментировать, будет ли мажилис рассматривать в следующем году вопрос об изменении авторства гимна Казахстана. Бывший президент страны указан как один из его соавторов.

«Этот закон не поступил к нам еще, поэтому не могу комментировать по нему», - сказал он, добавив, что в текущий момент вопрос «не стоит на повестке дня».