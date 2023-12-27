Общественные пастбища появятся в Казахстане

В Казахстане ужесточат критерии неиспользования пастбищ, появятся общественные пастбища, кроме того, перестанут выдавать земельные участки для отгонного животноводства на безвозмездное землепользование. Такие поправки внесли депутаты мажилиса в закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам использования пастбищ», который в среду приняли во втором чтении на пленарном заседании палаты.

«В законе предлагается ужесточить критерии фактов неиспользования пастбищ путем увеличения количества сельскохозяйственных животных, необходимых для выпаса, с 20% до 50% от нормы нагрузки. По расчетам министерства сельского хозяйства, потенциально подлежат возврату около 20 млн гектар пастбищных угодий», - сказал депутат Нуржан Ашимбетов.

Для усиления статуса земель вокруг населенного пункта, предназначенных для выпаса скота сельского населения, депутаты внесли в законодательство отдельное понятие «общественные пастбища». Также они предложили установить запрет на перевод пастбищ в другие виды сельскохозяйственных угодий и прописали обязанность лесных учреждений ежегодно информировать акиматы о пастбищных угодьях и лесном фонде, а также по предоставлению участков, в первую очередь, местному населению.

Кроме того, депутаты исключили из законодательства норму по получению земельных участков для отгонного животноводства и для выпаса скота населения на праве временного безвозмездного землепользования сроком до 5 лет.

«Действующая норма позволяла предоставлять пастбища отдельным лицам и организованным хозяйствам вне конкурса, тем самым лишая сельчан возможности использовать их под общественные нужды», - говорится в заключении комитета мажилиса.

Вместе с тем, депутаты предложили закрепить за акиматами право разрабатывать и принимать планы мероприятий по борьбе с деградацией и опустыниванием пастбищ, их обводнению, по развитию и реконструкции объектов пастбищной инфраструктуры, а также резервировать и предоставлять пастбища, в том числе общественные, в целях удовлетворения нужд населения по выпасу сельскохозяйственных животных личного подворья.