Следственный суд города Усть-Каменогорска выдал санкцию на арест Динары Смаиловой

Следственный суд города Усть-Каменогорск вынес постановление на арест президента фонда #НеМолчиKZ Динары Смаиловой (Дина Тансари), сообщила Власти ее адвокат Гульнар Жуаспаева. Она также добавила, что будет обжаловать это решение.

Динара Смаилова и ее супруг в последнее время не живут в Казахстане, а продолжают деятельность из-за рубежа. Жуаспаева сообщила, что Дине Смаиловой (Тансари) «пока» не грозит экстрадиция, так как «долгий процесс».

Вчера, 27 декабря, следствие ходатайствовало об аресте Дины Смаиловой. Адвокат заявила, что ей не предоставляют документы, с которыми они имеют право ознакомиться и обжаловать, что является нарушением со стороны следствия.

Позже в тот же день вечером МВД распространило выступление замначальника следственного департамента Самата Аисова, который сообщил, что против Смаиловой расследуется шесть уголовных дел в нескольких регионах Казахстана, в том числе два по мошенничеству.

В МВД утверждают, что Смаилова и ее супруг собирали с казахстанцев средства на личную карту и тратили их на личные нужды, направляя лишь небольшую часть на расходы по делам.

Кроме того, Аисов заявил, что правозащитница распространяла ложные сведения о гражданах, необоснованно обвиняя их в насилии, а проведенные расследования опровергали эти заявления.

Помимо прочего, Дина Смаилова появилась в списке разыскиваемых на портале органов правовой статистики и специальных учетов.

В ноябре стало известно, что полиция в Восточно-Казахстанской области расследует дело о мошенничестве в отношении президента фонда #НемолчиKZ Дины Смаиловой. Полицейские обзванивали и вызывали на допросы по этому делу казахстанцев, которые жертвовали фонду деньги. Сама Дина Тансари написала в Facebook, что, по ее информации, полиция обзванивает почти 7 тысяч человек, которые жертвовали фонду #НемолчиKZ средства, собираемые на адвоката по одному из дел.