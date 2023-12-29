Это второе задержание на востоке страны за неделю
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Жителя области Абай задержали по подозрению в пропаганде терроризма
Фото пресс-службы КНБ

Комитет национальной безопасности в пятницу задержал жителя области Абай по подозрению в пропаганде терроризма, в том числе посредством социальных сетей, сообщило ведомство.

«В ходе следственных действий изъяты вещественные доказательства. Проводится досудебное расследование по части 2 статьи 256 Уголовного кодекса», - сообщили в КНБ, не дав других деталей расследования.

Это второе задержания жителя восточных регионов Казахстана по подозрению в пропаганде терроризма и радикальных идей. Ранее на этой неделе КНБ сообщил о задержании 18-летнего жителя Восточно-Казахстанской области.

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