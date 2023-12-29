Жителя области Абай задержали по подозрению в пропаганде терроризма

Это второе задержание на востоке страны за неделю
Комитет национальной безопасности в пятницу задержал жителя области Абай по подозрению в пропаганде терроризма, в том числе посредством социальных сетей, сообщило ведомство.
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