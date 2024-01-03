Токаев заверяет, что в Казахстане нет правовых основ для преследования граждан за их политические взгляды

Президент Касым-Жомарт Токаев считает, что в современном Казахстане нет политического преследования и цензуры и в целом система защиты прав человека за последние годы усилена. Об этом он заявил в интервью газете Egemen Qazaqstan .

«Для того чтобы говорить о том, что есть политическое преследование, должна быть цензура, специальные законы и карательные органы. Ничего этого в современном Казахстане нет. Нет ни одного указа, ни одного закона, ни одного нормативного документа, который бы служил основанием для преследования граждан за их политические взгляды», - заявил глава государства.

Напротив, уверен он, в результате реформ система защиты прав человека укрепилась, усилилась законодательно независимость судей, а институт уполномоченного по правам человека работает в полную силу, ему был присвоен конституционный статус. Токаев также напомнил, что в декабре подписал указ о плане действий в области прав человека и верховенства закона.

«Все это указывает на то, что в этой области происходят последовательные и фундаментальные изменения», - считает президент.

Однако он снова напомнил, что «любой, кто нарушит закон, будет привлечен к ответственности». Несмотря на это, по словам Токаева, «некоторые люди нарушают закон, несмотря на предупреждения прокуратуры». Но, уверен президент, «идеологическая позиция и политические взгляды граждан не имеют никакого отношения к вопросу поддержания правопорядка».

«Насколько разумно говорить о политических преследованиях в стране, где много независимых СМИ и нет политической цензуры?» - задался вопросом президент и подчеркнул, что с принятием нового закона и введения процедуры уведомления вместо получения разрешения на мирные собрания их количество мирных «выросло в разы».