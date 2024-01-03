Президентские выборы в России очень важны для Казахстана – Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в интервью газете Egemen Qazaqstan заявил, что предстоящие выборы президента России «очень важны для нас». Но в то же время для Казахстана очень важно сотрудничать и с Китаем.

«Нет сомнений, что президентские выборы в России очень важны для нас. Потому что отношения между Астаной и Москвой находятся на очень высоком уровне. Всем очевидно, что Россия является главным партнером и союзником Казахстана. (..,) Мы действуем сообща в рамках многосторонних структур, а также в процессе обеспечения региональной стабильности и международной безопасности», - заявил президент Казахстана.

Он напомнил, что одним из главных событий прошлого года, «ожививших двусторонние отношения», был официальный визит президента РФ Владимира Путина в Казахстан, и в ходе переговоров они с Токаевым «еще раз уточнили, что стратегическое партнерство и отношения между нашими государствами не будут отклоняться от характера настоящей дружбы».

Вместе с тем глава государства отметил, что Российская Федерация играет очень важную роль в мировой политике и является постоянным членом Совета Безопасности ООН.

«Президент России Владимир Путин – человек, который влияет на глобальный климат и словом, и делом. Не секрет, что весь мир учитывает позицию России. Ни одна проблема в мире не может быть решена без участия этого государства. Поэтому международное значение президентских выборов в такой гигантской стране, как Россия, всегда высоко и на это обращают внимание многие страны мира», - заявил он.

В то же время для Казахстана очень важно сотрудничать с Китаем, отметил Токаев, «эффективно использовать преимущества дружественных отношений и взаимного доверия».

«Сегодня отношения между Казахстаном и Китаем стремительно развиваются в духе дружбы, добрососедства и вечного стратегического партнерства. В прошлом году я посетил Китай не один, а два раза. Это яркое свидетельство тесного сотрудничества между нашими странами. (…) Сегодня я могу с уверенностью сказать, что казахстанско-китайские отношения являются примером для многих», - отметил глава государства.

Токаев также подчеркнул, что в Казахстане не должно быть «неоправданных опасений по поводу Китая, основанных на тех же предрассудках или навязанных нам извне», поскольку КНР – «высокоразвитая страна, добившаяся больших успехов в области передовых технологий. Весь мир это признает».

Напомним, что выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта.