Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что покинет свой пост в ближайшие месяцы, сообщает Русская служба ВВС . Он намерен принять участие в выборах депутатов Европейского парламента. Евросовет должен назначить нового руководителя, если это не произойдет, ЕС может возглавить премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который известен как противник выделения военной и финансовой помощи Украине. Венгрия станет страной-председателем ЕС 1 июля.

«Хочу, чтобы все понимали: в любом случае в июне должно было быть принято решение о моем преемнике. При наличии политической воли есть много инструментов, чтобы избежать Виктора Орбана», - отметил Мишель.

Полномочия Шарля Мишеля на должности главы Европейского совета истекабт в ноябре этого года, а выборы в Европарламент состоятся в июне.

Виктор Орбан в прошлом году единственный из лидеров стран Евросоюза, кто встретился с президентом России Владимиром Путиным. Также он недавно заблокировал выделение Украине 50 млрд евро помощи от Евросоюза. Во время декабрьского саммита ЕС, в момент, когда лидеры блока утвердили решение о начале переговоров с Украиной о членстве, Орбан вышел из зала. Он заявляет, что его позиция в отношении Украины одновременно прагматичная и конструктивная.