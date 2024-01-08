Шарль Мишель досрочно покидает пост главы Европейского совета

Он намерен участвовать в выборах депутатов Европарламента, а его пост может занять премьер Венгрии
Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что покинет свой пост в ближайшие месяцы, сообщает Русская служба ВВС. Он намерен принять участие в выборах депутатов Европейского парламента. Евросовет должен назначить нового руководителя, если это не произойдет, ЕС может возглавить премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который известен как противник выделения военной и финансовой помощи Украине. Венгрия станет страной-председателем ЕС 1 июля.
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