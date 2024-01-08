В шести странах, где он применялся, с ним связали около 17 тысяч смертей пациентов
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Использование противомалярийного препарата гидроксихлорохина в начале пандемии COVID-19 привело к увеличению смертности

Препарат против малярии гидроксихлорохин назначали госпитализированным пациентам с Covid-19 в самом начале пандемии, несмотря на низкий уровень доказательности. В недавно опубликованном исследовании ученые исследовали данные шести стран: Бельгии, Турции, Франции, Италии, Испании и США, где применялся этот препарат. Они связали использование гидроксихлорохина с увеличением уровня смертности на 11%.

Ученые подсчитали, что в шести странах, по которым имеются данные, произошло 16 990 внутрибольничных смертей, связанных с применением гидроксихлорохина.

«Эти цифры, вероятно, представляют собой лишь верхушку айсберга», говорится в исследовании.

Напоминаем, что в начале пандемии о применении гидроксихлорохина в профилактических мерах заявлял на тот момент президент США Дональд Трамп. В Казахстане тоже пытались лечить этим противомалярийным препаратом. В июне 2020 года ВОЗ заявила, что это лекарство не снижает смертность при COVID-19. После этого в Казахстане приостановили использование препарата.

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