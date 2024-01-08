Использование противомалярийного препарата гидроксихлорохина в начале пандемии COVID-19 привело к увеличению смертности

В шести странах, где он применялся, с ним связали около 17 тысяч смертей пациентов
Препарат против малярии гидроксихлорохин назначали госпитализированным пациентам с Covid-19 в самом начале пандемии, несмотря на низкий уровень доказательности. В недавно опубликованном исследовании ученые исследовали данные шести стран: Бельгии, Турции, Франции, Италии, Испании и США, где применялся этот препарат. Они связали использование гидроксихлорохина с увеличением уровня смертности на 11%.
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