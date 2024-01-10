Минимальный размер месячной заработной платы в Казахстане будет рассчитываться на три года

На сайте «Открытые НПА» опубликован проект методики по определению минимального размера месячной заработной платы, разработанной министерством труда и социальной защиты населения. Документ будет находиться на публичном обсуждении до 19 января.

«Основной целью методики является определение минимального размера месячной заработной платы на последующие три года», - говорится в документе.

А для расчета минимального размера месячной заработной платы будут использоваться фактические данные по медианной зарплате и производительности труда за предыдущий год, которые определяются на основе данных Бюро национальной статистики.

Для определения весов и доли медианной заработной платы и производительности труда будет производиться анализ, состоящий из трех этапов: анализ тенденций отдельных экономических, трудовых и социальных показателей, которые важны для расчета размера МЗП; моделирование последствий изменения МЗП на отдельные экономические, трудовые и социальные конечные результаты; оценка последствий действующей МЗП.

Напомним, в соответствии с методикой размер МЗП будет определяться исходя из медианной заработной платы и производительности труда. Методика была разработана министерством труда и социальной защиты населения совместно с экспертами Всемирного банка, с учетом международного опыта и особенностей структуры экономики. После законодательного закрепления методики, уровень МЗП будет определяться согласно предлагаемому подходу и вноситься на рассмотрение республиканской трехсторонней комиссией по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений.

В Минтруда считают, что использование медианной заработной платы и производительности труда для определения размера МЗП позволит обеспечить сбалансированность на основе достаточности и платежеспособности и в целом установить четкую взаимосвязь между доходами работников и объемом производимых товаров, работ и услуг, а также приблизить размер МЗП к рекомендации МОТ.

В июле прошлого года сообщалось, что заинтересованные государственные органы согласовали проект методики и необходимые для ее законодательного закрепления поправки в Трудовой кодекс, которые на тот момент были направлены на согласование в администрацию президента. После их одобрения Минтруда планировало начать реализацию соответствующих изменений в законодательство. Однако в декабре глава ведомства Светлана Жакупова заявила, что методику разработают только в 2024 году и планируется вовлечь в эту работу Ассоциацию работодателей, профсоюзы и самих работников.