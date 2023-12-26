В следующем году ведомство планирует вовлечь в эту работу ассоциацию работодателей, профсоюзы и самих работников
Минтруда разработает методику для расчета МЗП на основе показателей медианной зарплаты и производительности труда
ФОТО KURSIV.KZ

В 2024 году министерство труда и социальной защиты разработает методику для расчета минимальной заработной платы (МЗП) на основе показателей производительности труда и медианной зарплаты. Ведомство планирует вовлечь в эту работу ассоциацию работодателей, профсоюзы и самих работников, сообщила глава ведомства Светлана Жакупова.

По словам Жакуповой, эта методика не использовалась до сегодняшнего дня. Ведомство начнет ее разработку, поскольку новая норма в трудовом кодексе дает министерству полномочия определять МЗП.

«В следующем году мы будем ее разрабатывать и вместе с вами обсуждать. Примут участие в разработке и наши партнеры — это ассоциация работодателей, профсоюзы, сами работники», — отметила Жакупова.

Она также напомнила, что в 2023 году президент Касым-Жомарт Токаев поручил к 2024 году довести размер МЗП до 85 тыс. тенге. Эта работа, по словам министра, уже выполнена, в республиканском бюджете уже заложены все необходимые средства для повышения доходов.

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