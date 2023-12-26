Минтруда разработает методику для расчета МЗП на основе показателей медианной зарплаты и производительности труда

В следующем году ведомство планирует вовлечь в эту работу ассоциацию работодателей, профсоюзы и самих работников
В 2024 году министерство труда и социальной защиты разработает методику для расчета минимальной заработной платы (МЗП) на основе показателей производительности труда и медианной зарплаты. Ведомство планирует вовлечь в эту работу ассоциацию работодателей, профсоюзы и самих работников, сообщила глава ведомства Светлана Жакупова.
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