Уже месяц продолжается забастовка рабочих West Oil Software

В среду, 10 января, уже месяц, как рабочие нефтесервисной компании West Oil Software вышли на забастовку, требуя перевести их в штат национальной компании «КазМунайГаз», распространить на них единую систему оплаты труда и модернизировать технику, сообщает Радио «Азаттык».

«За эти пять лет мы на своей шкуре испытали, что значит частное предприятие. Именно поэтому мы требуем от национальной компании вновь включить нас в структуру "КазМунайГаза"(КМГ). Нам нужно будущее. Что бы мы ни просили, в нашей компании говорят: "Не можем этого позволить"», - говорит один из рабочих Аслан Сембигалиев.

В нацкомпании требования о переводе в структуру КМГ и внедрения ЕСОТ считают «необоснованными», пообещав лишь обновить материально-техническую базу.

Ранее руководство КМГ сообщало, что рабочие West Oil Software работали в ее дочерней нефтесервисной компании Oil Transport Corporation. Несколько лет назад они «добровольно» согласились на реорганизацию, получив компенсации за сокращения по программе «5/50».

Некоторые рабочие же сообщают, что их перевели из дочерней компании КМГ в частную без их согласия.

«Я был на работе, на месторождении Алатобе, когда поступили деньги. Когда я спросил, что это, мне сказали: "Оттуда уволился, устроился сюда". Это то, что мне сказали. Я нигде не ставил подпись, что согласен», - заявил бастующий рабочий Алибек Кошанов.

Профсоюзный активист Амин Елеусинов считает, что эта ситуация является потенциально взрывоопасной.

«В 2011 году правительство не решало проблему, и сейчас мы наблюдаем такое же препирательство между правительством и рабочими. Если не подключить правительство, здесь ничего не решишь. "КазМунайГаз" и другие подчиняются правительству. Если правительство примет политическое решение, этот вопрос сразу будет решён», - считает Елеусинов.

Около 500 человек по-прежнему продолжают забастовку, которую рабочие West Oil Software начали 11 декабря, требуя присоединить их в АО «Национальная компания "КазМунайГаз"», распространить на них единую систему оплаты труда и обновить материально-техническую базу. Позже их забастовку объявили незаконной, а часть активных бастующих были уволены.

20 декабря прокурор Каракиняского района Аманжол Айтуганов сообщил бастующим работникам, что расследуется уголовное дело по по статье 402 УК РК (действия, провоцирующие к продолжению участия в забастовке, признанной судом незаконной).

29 декабря представители независимых профсоюзов провели переговоры с представителями ряда министерств и АО «Национальная компания КазМунайГаз» в Астане по продолжающейся забастовке. Они сообщили, что переговоры ни к чему не привели.

8 января бастующие записали видеообращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с призывом вмешаться в ситуацию. Ранее работники West Oil Software просили приехать к ним акима Мангистауской области Нурлана Ногаева и премьер-министра Алихана Смаилова.

5 октября 2022 года рабочие предприятия уже выдвигали эти требования. С тех пор больше года длился их трудовой спор, но проблема не была решена. В ноябре им сообщили, что материально-техническая база будет обновлена.

С момента обретения Казахстаном независимости работники нефтяных и нефтесервисных предприятий регулярно организуют массовые акции. В последние пять лет их число резко возросло: за это время рабочие организовали несколько сотен различных акций. Многие протесты связаны с тем, что крупные нефтегазовые компании стали приватизировать свои структурные подразделения, а затем разыгрывать тендеры на эту производственную деятельность или же нанимать персонал через кадровые агентства. Нефтегазовые компании делали это для «оптимизации», однако это ухудшало условия труда многих работников этих компаний.

После акции протеста нефтяников в Астане «Власть» написала текст о том, почему нефтяники протестовали и продолжают протестовать.