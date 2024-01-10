Уже месяц продолжается забастовка рабочих West Oil Software

В среду, 10 января, уже месяц, как рабочие нефтесервисной компании West Oil Software вышли на забастовку, требуя перевести их в штат национальной компании «КазМунайГаз», распространить на них единую систему оплаты труда и модернизировать технику, сообщает Радио «Азаттык».
«За эти пять лет мы на своей шкуре испытали, что значит частное предприятие. Именно поэтому мы требуем от национальной компании вновь включить нас в структуру "КазМунайГаза"(КМГ). Нам нужно будущее. Что бы мы ни просили, в нашей компании говорят: "Не можем этого позволить"», - говорит один из рабочих Аслан Сембигалиев.
В нацкомпании требования о переводе в структуру КМГ и внедрения ЕСОТ считают «необоснованными», пообещав лишь обновить материально-техническую базу.
Ранее руководство КМГ сообщало, что рабочие West Oil Software работали в ее дочерней нефтесервисной компании Oil Transport Corporation. Несколько лет назад они «добровольно» согласились на реорганизацию, получив компенсации за сокращения по программе «5/50».
Некоторые рабочие же сообщают, что их перевели из дочерней компании КМГ в частную без их согласия.
«Я был на работе, на месторождении Алатобе, когда поступили деньги. Когда я спросил, что это, мне сказали: "Оттуда уволился, устроился сюда". Это то, что мне сказали. Я нигде не ставил подпись, что согласен», - заявил бастующий рабочийАлибек Кошанов.
Профсоюзный активист Амин Елеусинов считает, что эта ситуация является потенциально взрывоопасной.
«В 2011 году правительство не решало проблему, и сейчас мы наблюдаем такое же препирательство между правительством и рабочими. Если не подключить правительство, здесь ничего не решишь. "КазМунайГаз" и другие подчиняются правительству. Если правительство примет политическое решение, этот вопрос сразу будет решён», - считает Елеусинов.
Около 500 человек по-прежнему продолжают забастовку, которую рабочие West Oil Software начали 11 декабря, требуя присоединить их в АО «Национальная компания "КазМунайГаз"», распространить на них единую систему оплаты труда и обновить материально-техническую базу. Позже их забастовку объявили незаконной, а часть активных бастующих были уволены.
20 декабря прокурор Каракиняского района Аманжол Айтуганов сообщил бастующим работникам, что расследуется уголовное дело по по статье 402 УК РК (действия, провоцирующие к продолжению участия в забастовке, признанной судом незаконной).
29 декабря представители независимых профсоюзов провели переговоры с представителями ряда министерств и АО «Национальная компания КазМунайГаз» в Астане по продолжающейся забастовке. Они сообщили, что переговоры ни к чему не привели.
8 января бастующие записали видеообращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с призывом вмешаться в ситуацию. Ранее работники West Oil Software просили приехать к ним акима Мангистауской области Нурлана Ногаева и премьер-министра Алихана Смаилова.
5 октября 2022 года рабочие предприятия уже выдвигали эти требования. С тех пор больше года длился их трудовой спор, но проблема не была решена. В ноябре им сообщили, что материально-техническая база будет обновлена.
С момента обретения Казахстаном независимости работники нефтяных и нефтесервисных предприятий регулярно организуют массовые акции. В последние пять лет их число резко возросло: за это время рабочие организовали несколько сотен различных акций. Многие протесты связаны с тем, что крупные нефтегазовые компании стали приватизировать свои структурные подразделения, а затем разыгрывать тендеры на эту производственную деятельность или же нанимать персонал через кадровые агентства. Нефтегазовые компании делали это для «оптимизации», однако это ухудшало условия труда многих работников этих компаний.