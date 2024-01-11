В Казахстане изменят закон об ответственном обращении с животными

Депутатами сената совместно с Институтом парламентаризма и экспертным сообществом разработан законопроект «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «Об ответственном обращении с животными». Пока не совсем ясно, что планируется менять, но, как сообщала накануне пресс-служба сената, поправки касаются «обеспечения последовательности государственной политики в области ответственного обращения с животными, повышения эффективности механизмов контроля и мониторинга за процессом регулирования численности животных, снижения количества нападений собак на людей и обеспечения принципов гуманности общества при обращении с питомцами».

В среду сенаторы Бибигуль Жексенбай, Галиаскар Сарыбаев и Амангельды Толамисов совместно с волонтерами посетили столичный приют для животных, чтобы ознакомиться с условиями их содержания. В ходе посещения был выявлен ряд проблем, касающийся обеспечения животных питанием, недостаточного количества вольеров, финансирования и другие.

«Поправки, предложенные в законопроекте, содержат более эффективную основу для обеспечения безопасности населения и решения проблемы бродячих животных с сохранением приверженности ценностям, признанным международным сообществом в области гуманного и ответственного обращения с животными. Глава государства в своих выступлениях отмечал, что отношение к животным является мерилом цивилизованности любого государства», - сказала Жексенбай.

Волонтеры предложили модернизировать помещения приютов и обеспечить их питомцев ветеринарной помощью. Депутаты в свою очередь выразили готовность работать с акиматами и активистами для создания более комфортной и безопасной среды для животных.

Сегодня в кулуарах сената Бибигуль Жексенбай рассказала журналистам, что поправки коснутся чипирования, которое должно проводиться системно, а сейчас есть много вопросов, процедуру не везде проводят бесплатно, сообщает Informburo.kz. Также поправки коснутся кастрации и стерилизации и идентификационных номеров: животных, которые не имеют хозяев, будут прикреплять к приютам.

Между тем в столичном фонде «Стоп отлов» заявили, что после визита в приют депутаты парламента «все как один выступили за усыпление собак» из приюта, поскольку рассчитанный на 500 мест приют сейчас содержит 3 тыс. животных. Поэтому депутатами решено сократить расходы на их содержание, заявили в фонде

Закон об ответственном обращении с животными был подписан президентом в конце декабря 2021 года. Зоозащитники критиковали закон, считая не прогрессивным, а опасным. Они просили Касым-Жомарта Токаева наложить вето на новый закон о защите животных, полагая, что он только ухудшит ситуацию, легализовав убийства бездомных и потерявшихся домашних животных. Сообщалось, что в законе не закреплено понятие «земля для приютов», поэтому их строительство все еще будет незаконным. Также не продуман вопрос о регистрации животных.

В законе предусматривается, что бродячее животное, если его хозяин не найдется в течение 5 дней, будет стерилизовано и отправлено в приют или на природу. Уничтожать бродячих животных запрещено, если они не представляют опасность для окружающих. Однако, как отмечают зоозащитники, в таких формулировках есть свои «подводные камни», потому как непонятно, кто будет определять эту угрозу.

Законом введена, помимо прочего, обязанность владельцев с 1 января 2023 года чипировать своих питомцев и тем самым ставить их на учет. Вакцинация и стерилизация бродячих домашних животных проводится за счет бюджета, а акиматы наделили правом софинансировать частнын приюты для животных. Умерщвление животных допускается только в целях прекращения страданий животных и ликвидации угрозы для жизни и здоровья населения.

Согласно закону, с 2025 года будут закрыты контактные зоопарки, передвижные зверинцы, а с 2029 года – передвижные океанариумы, дельфинарии и выставки животных.

Также увеличен штрафы за жестокое обращение, повлекшее за собой гибель животного, – до 200 МРП и 50 дней ограничения свободы. Если жестокое обращение с животными, повлекшее увечье животного или его гибель, было совершено неоднократно, или группой лиц, или по сговору, или взрослым с участием малолетних, или в отношении нескольких животных, предусматривается штраф 1000 МРП и ограничение свободы до одного года. В то же время из этой статьи исключен признак жесткого обращения с животными «из хулиганских побуждений».