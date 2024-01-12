Власти Казахстана не предприняли конструктивных мер по нарушениям прав человека в 2023 году – HRW

Неправительственная правозащитная организация Human Rights Watch выпустила всемирный доклад по прошедшему 2023 году, в котором проанализировала все нарушения прав человека в Казахстане, отметив, что никаких конструктивных мер по постоянным нарушениям власти страны так и не приняли.

«Власти Казахстана не предприняли конструктивных мер по постоянным нарушениям прав человека в 2023 году и не обеспечили привлечение к ответственности за прошлые нарушения. Спустя два года после того, как в январе 2022 года Казахстан потрясли масштабные антиправительственные протесты, лишь немногие чиновники были привлечены к ответственности за участие в непропорциональном применении силы против протестующих, произвольных арестах и ​​тюремном заключении, а также пытках и жестоком обращении с задержанными», - говорится в докладе.

Всего в докладе отражены 14 блоков. В частности, HRW указывает на недемократические парламентские выборы, прошедшие в Казахстане 19 марта 2023 года, когда оппозиционные группы «продолжали сталкиваться с серьезными препятствиями при регистрации».

Отдельный блок посвящен нарушениям прав человека в ходе расследования Январских событий, которое «было односторонним» и привело «к осуждению более 1200 протестующих и других лиц, при этом лишь несколько десятков сотрудников правоохранительных органов привлеклись к уголовной ответственности». А привлечение посмертно к ответственности по меньшей мере 15 человек нарушило их право на справедливое судебное разбирательство. При этом в HRW указывают на то, что по-прежнему нет ответственности за пытки и жестокое обращение задержанных после январских событий, в том числе зафиксированы 13 случаев пыток и жестокого обращения с детьми. Однако осуждены лишь 23 сотрудника полиции, «но десятки других расследований по пыткам были закрыты на том основании, что обвинения были “необоснованными”».

Также правозащитники отмечают, что «власти Казахстана продолжают преследовать мирных активистов политической оппозиции, предъявляя уголовные обвинения в членстве в запрещенных “экстремистских” группах». В пример приводятся осужденные лидер незарегистрированной Демократической партии Жанболат Мамай, активистка и журналисткв Айгерим Тлеужан, арест лидера незарегистрированной политической партии «Алга, Казахстан!» Марата Жыланбаева.

По-прежнему, по мнению HRW, жестко ограничено и контролируется право на мирные собрания, а людей, которые пытаются мирно протестовать, задерживают, штрафуют или приговаривают к краткосрочным лишениям свободы. Также правозащитники отмечают, что в начале 2023 года наблюдался заметный рост преследований, угроз и нападений на журналистов. А в новом законе о СМИ, который вводит штрафы за «размещение и распространение ложной информации», по мнению правозащитной организации, это слишком широкое понятие, которое представляет угрозу свободе слова.

Кроме этого, власти продолжают препятствовать попыткам рабочих организовать и зарегистрировать независимые профсоюзы, отмечается в докладе. И приводятся в пример забастовки в западном Казахстане, где бастующие требовали повышения заработной платы и улучшения условий труда.

Еще один блок критики правозащитной организации касается насилия в отношении женщин и девочек. В HRW отмечают, что в Казахстане до сих пор не введена уголовная ответственность за домашнее насилие – широко распространенную и недостаточно освещенную проблему – как отдельное правонарушение. Кроме того, власти Алматы продолжали вмешиваться в акции протеста феминисток 8 марта.

Нарушаются и права инвалидов, поскольку дети с ограниченными возможностями сталкиваются с изоляцией, насилием, пренебрежением, физическим ограничением и передозировкой лекарств в отдельных специальных школах или интернатных учреждениях. Также в Казахстане «не предусмотрена правовая защита от дискриминации по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности», а «религиозные группы сталкиваются с обязательными требованиями регистрации и строгими ограничениями на распространение и продажу религиозной литературы».

Вместе с тем в Казахстане растет бедность, отмечается в докладе, а маргинализированные группы населения далеки от реализации своих экономических, социальных и культурных прав, жесткие критерии отбора и проверка нуждаемости при адресной социальной помощи исключили из нее многих людей, нуждающихся в поддержке, а семьи с низкими доходами сталкиваются со стигмой и дискриминацией при попытке получить доступ к этим льготам.

В докладе также затронута ситуация с беженцами. В пример приводятся задержанные каракалпакские активисты, которым власти Казахстана отказали в предоставлении статуса беженца.

В завершение правозащитная организация отметила, что 19 сентября в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Джо Байденом в ходе первого президентского саммита США-Центральная Азия, однако проблемы прав человека «не занимали заметного места в дискуссиях».