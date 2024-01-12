WhatsApp-аккаунты журналиста Асхата Ниязова и его родственников взломали

WhatsApp-аккаунты журналиста Асхата Ниязова, его коллеги, родителей и жены были взломаны, об этом он рассказал Власти. Кроме того, на почту его отца ежеминутно приходит спам. Ниязов и другие журналисты обращаются в полицию по факту массированных кибер-атак.

«Ночью мне пришло сообщение о том, что кто-то запрашивает пароль, чтобы войти в мой WhatsApp. Я никому этот пароль не отправлял, попытался зайти в приложение и понял, что я уже не могу в него зайти. Мой номер WhatsApp заблокировал, ссылаясь на безопасность. Через пять минут мне позвонила жена, потом позвонила коллега Назымгуль, с которой мы работаем на канале. После я начал писать родителям, и они мне сказали, что им тоже заблокировали WhatsApp. Вообще никто из государственных органов не хотел помогать, поэтому на следующей неделе мы планируем писать заявление в полицию», – рассказал Ниязов.

Основательница казахстанского медиа ProTenge Джамиля Маричева в телефонном разговоре добавила, что с 8 декабря по 10 января на аккаунт издания в Instagram произошли четыре атаки. Доступ к аккаунту удалось восстановить. Атаке, по словам Маричевой, подвергаются и другие СМИ.

«Самой сильной атаке сейчас подвергаются "Курсив", "КазТАГ" и Асхат Ниязов. Когда мы сверяли таймлайны – было такое, что, допустим, атаковали нас и другое медиа. Я также знаю ряд аккаунтов медиа, которые были атакованы, но не делали публичных заявлений на эти темы. Это говорит о том, что атака на ProTenge – это часть большой, дорогой и массированной атаки на медиа в Казахстане. При этом мы делали предварительный ресерч, и мы понимаем, что это очень дорого. Позволить себе такое может очень узкий круг людей», – сказала Маричева.

11 января Маричева подписала коллективное заявление медиа в полицию, позднее ProTenge и ряд других СМИ выпустят открытое обращение.

Асхат Ниязов – независимый журналист, автор популярного проекта на YouTube. Ранее работал на государственном телевидении и стал известен благодаря своим интервью с акимами разных уровней.

ProTenge – казахстанское медиа, основанное Джамилей Маричевой в 2020 году. Оно работает в соцсетях и имеет широкую аудиторию – на страницу ProTenge в Instagram подписаны более 100 тысяч человек. Медиа рассказывает о государственных закупках, случаях коррупции, занимается расследованиями.

В декабре 2021 года ProTenge и его основательница были удостоены звания «Выдающиеся борцы с коррупцией» (Anticorruption champions), которое ежегодно присваивает активистам и журналистам по всеми миру государственный департамент США.