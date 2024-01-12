Рабочие West Oil Software продолжат забастовку, несмотря на увольнения

Рабочие нефтесервисной компании West Oil Software заявили, что продолжат забастовку, несмотря на то что компания намерена с 12 января увольнять бастующих сотрудников, сообщил «Власти» Аскербек Абишев, один из рабочих, участвующий в забастовке.

«Мы до сих пор бастуем. Заявление компании никак на нас не подействовало. Реакция бастующих: если хотят, пусть увольняют, пусть увольняют всех 500 работников, мы продолжим забастовку. В прошлый раз, 12 декабря, уволили семерых, теперь хотят уволить еще десять человек. Вчера пришли без приказа об увольнении, но принесли уведомления, что если не вернемся на работу сегодня, то уволят этих десятерых», – сказал Абишев.

Он добавил, что 10 сотрудников, которых намерена уволить «West Oil Software​, по мнению компании, были одними из самых активных участников забастовки.

Абишев также рассказал, что на бастующих рабочих оказывают давление – их родственникам угрожают увольнением.

«Сейчас оказывают очень много давления с разных сторон. В частности, звонят родственникам рабочих, которые работают бюджетниками: в акимате, полиции, школах. У кого-то жена, у кого-то сын, у кого-то мама, угрожают увольнением. Даже сегодня в школе в Жетибай, где учатся наши дети, классные руководители составляют список тех, кто работает в West Oil Software», – говорит рабочий.

11 января руководство нефтесервисной компании West Oil Software заявило о намерении с 12 января уволить сотрудников, уже месяц продолжающих забастовку. На свободные вакантные места планируют трудоустроить граждан, стоящих на учете по безработице в карьерном центре Каракиянского района.

В компании предупредили, что если забастовка не прекратится, руководство будет вынуждено передать соответствующие материалы правоохранительным органам для решения привлечения к ответственности в рамках расследуемого уголовного дела. Кроме того, в West Oil Software добавили, что суммарный ущерб от забастовки уже составил порядка 499 млн тенге, а из трех требований рабочих законным и выполнимым оказалось только одно.

Около 500 рабочих ТОО «West Oil Software» продолжают забастовку, которую они начали 11 декабря 2023 года, требуя присоединить их в АО «Национальная компания "КазМунайГаз"», распространить на них единую систему оплаты труда и обновить материально-техническую базу. Позже их забастовку объявили незаконной, а часть активных бастующих были уволены.

20 декабря прокурор Каракиняского района Аманжол Айтуганов сообщил бастующим работникам, что расследуется уголовное дело по по статье 402 УК РК (действия, провоцирующие к продолжению участия в забастовке, признанной судом незаконной).

29 декабря представители независимых профсоюзов провели переговоры с представителями ряда министерств и АО «Национальная компания КазМунайГаз», но переговоры ни к чему не привели.

8 января этого года бастующие записали видеообращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с призывом вмешаться в ситуацию. Ранее работники West Oil Software просили приехать к ним акима Мангистауской области Нурлана Ногаева и премьер-министра Алихана Смаилова.

5 октября 2022 года рабочие предприятия уже выдвигали эти требования. С тех пор больше года длился их трудовой спор, но проблема не была решена. В ноябре им сообщили, что материально-техническая база будет обновлена.

С момента обретения Казахстаном независимости работники нефтяных и нефтесервисных предприятий регулярно организуют массовые акции. В последние пять лет их число резко возросло: за это время рабочие организовали несколько сотен различных акций. Многие протесты связаны с тем, что крупные нефтегазовые компании стали приватизировать свои структурные подразделения, а затем разыгрывать тендеры на эту производственную деятельность или же нанимать персонал через кадровые агентства. Нефтегазовые компании делали это для «оптимизации», однако это ухудшало условия труда многих работников этих компаний.