В пяти регионах Казахстана закрыты 15 участков дорог

Из-за метели и ветра в воскресенье закрыты сразу 15 участков дорог в пяти регионах Казахстана, сообщила нацкомпания «КазАвтоЖол».

В частности, в Акмолинской области закрыты участки дорог от Астаны до Щучинска, от пункта взимания платы «Жибек жолы» до границы Карагандинской области, от Кабанбай батыра до границы Карагандинской области, от Астаны до границы Павлодарской области и от границы Костанайской области до города Державинск.

В Карагандинской области закрыты дороги от села Новостройка до села Аксу Аюлы, от границы Акмолинской области до Темиртау, от Караганды до границы Павлодарской области, от Пришахтинска до Новостройки и от границы Акмолинской области до поселка Нура.

В Павлодарской области закрыты три участка республиканских трасс: от границы Карагандинской области до поселка Шидерты, от границы Акмолинской области до поселка Шидерты и от поселка Ленинский до границы России.

В Костанайской области закрыт участок дороги от Аркалыка до границы Акмолинской области.

А в области Жетысу по-прежнему ограничено движение от станции Коктума до станции Достык.

По данным «КазАвтоЖола» последствия снегопадов на дорогах страны ликвидируют более 200 единиц техники и более 300 человек.