20 мертвых лебедей обнаружены на берегу Каспия

Сейчас на территории Каракиянского района идет поиск другой погибшей птицы
В Каракиянском районе Мангистауской области на побережье Каспия обнаружены 20 мертвых лебедей, сообщает «Казинформ».
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