20 мертвых лебедей обнаружены на берегу Каспия

«В Каракиянском районе 11 января было найдено 12 тушек лебедей, через день еще 8. В специально отведенном месте была проведена работа по уничтожению тушек», - сообщил заместитель акима района Асан Чукин.

По его словам, сейчас продолжается работа по поиску других погибших лебедей, в связи с этим местная полиция ограничила доступ людей на побережье.

Напомним, что с 21 декабря 2023 года по 9 января 2024 года на озере Караколь в Мангистауской области было обнаружено 870 погибших лебедей-шипунов. Первичные предварительные результаты показали птичий грипп, но сейчас экологи ждут результаты дополнительных исследований, которые проводятся орнитологами Ассоциации сохранения биоразнообразия Казахстана.

Между тем в озере были обнаружены превышения загрязняющих веществ по водам, сбрасываемым в Караколь гостиницей Rixos. В отношении гостиницы назначена проверка.