Открытую базу данных о каспийском тюлене создадут в Казахстане

В Казахстане появится открытая база данных о каспийском тюлене, где будут собраны научные исследования ведущих мировых ученых, данные мониторинга с датчиков слежения, результаты анализов эндемика Каспия, сообщили в Центрально-Азиатском институте экологических исследований (CAIER).

Как отметили в CAIER, за десять лет исследования показали «катастрофическую экологическую обстановку на Каспии» и стали основанием для включения каспийского тюленя в Красную книгу Казахстана.

«Для изучения причин сокращения популяции каспийского тюленя требуется доступ к научным исследованиям, многие из которых на данный момент разрознены и находятся в закрытом доступе», - отметила эколог, основатель Центрально-Азиатского института экологических исследований Асель Тасмагамбетова.

Поэтому CAIER планирует создать открытую big date, которая позволит отечественным и международным ученым объединить усилия по спасению каспийского тюленя и всего прикаспийского региона.

Как сообщили в институте, в начале февраля завершилась очередная научно-исследовательская экспедиция CAIER на Каспий, в которой приняли ученые из Великобритании, Казахстана и США, а также съемочная группа международного телеканала BBC. Во время экспедиции была оказана ветеринарная помощь больным каспийским тюленям, отобраны пробы воды, снежного покрова и проведен ряд уникальных анализов. Также на животных установлены биометрические облегченные датчики слежения.

Профессор Даниель Коста, ведущий мировой исследователь ластоногих, принимавший участие в экспедиции CAIER, считает, что выполненные анализы внесут значимый вклад в исследование сокращения популяции каспийского тюленя: «Мы с нетерпением ждем результатов анализа, который поможет нам глубже понять объем крови, физиологию стресса, поведенческие особенности кормления, энергетические затраты на размножение, гематологические показатели, состав молока и многое другое».

На данный момент все пробы отправлены для исследования в высокотехнологичную лабораторию. Планируется, что результаты анализов будут включены в единую базу данных о жизнедеятельности каспийского тюленя.

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